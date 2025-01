SK hynix kolejną firmą, która rozpoczęła masową produkcję pamięci HBM3e. Jej przeznaczeniem będą układy NVIDIA B200

NVIDIA zaprezentowała podczas GTC 2024 pierwszy układ graficzny z rodziny Blackwell. B200 to rozwiązanie przeznaczone na rynek sztucznej inteligencji. Jedną z cech sprzętu będzie niezwykle szybka pamięć HBM3e. Firma SK hynix ogłosiła właśnie uruchomienie jej produkcji masowej. Dużą część zarezerwowała NVIDIA z myślą o nowych akceleratorach. Warto przy tym odnotować, że SK hynix nie jest pierwszym podmiotem, który rozpoczął produkcję tej pamięci.

SK hynix rozpoczęło produkcję masową pamięci HBM3e, która będzie jednym z fundamentów akceleratorów NVIDIA B200. Wśród zalet jest między innymi wyższa szybkość i lepsza efektywność rozpraszania ciepła.

Pierwsza partia pamięci HBM3e od SK hynix trafi do klientów (głównie NVIDII) jeszcze przed końcem marca. Koreańskie przedsiębiorstwo chwali się, że dostawy ruszą po zaledwie siedmiu miesiącach od ogłoszenia prac nad nową pamięcią. HBM3e umożliwia przetwarzanie danych z szybkością nawet 1,18 TB/s, co odpowiada około 230 filmom w rozdzielczości Full HD na sekundę. Co ważne, jest to możliwe do osiągnięcia bez znaczącego uszczerbku dla temperatur pracy chipów. W porównaniu do poprzedniej generacji, SK hynix poprawiło wydajność rozpraszania ciepła o 10%.

Masową produkcję swojej odmiany HBM3e rozpoczął pod koniec lutego także Micron. Amerykańska spółka chwaliła się wtedy, że jej chipy oferują o 30% niższy pobór mocy niż rozwiązania, które proponuje konkurencja. Nad własnym wariantem pamięci HBM3e pracuje również Samsung. NVIDIA prawdopodobnie nie ograniczy się w przyszłości wyłącznie do jednego dostawcy tego typu rozwiązań. Można spodziewać się, że do nowych akceleratorów trafią zarówno propozycje SK hynix, jak i Microna.

