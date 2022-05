Samsung ma problemy? Firma zmniejsza produkcję smartfonów o 10 %. Powody potwierdzają smutny obraz globalnej gospodarki

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Was o tym, że liczba dostaw smartfonów w Europie w Q1 2022 zmalała o 10 % względem Q1 2021. W raporcie Canalys spadki Samsunga zostały określone na 9 %. Niestety, według najnowszych informacji, w najbliższym czasie firma zamierza zmniejszyć produkcję o jedną dziesiątą. Ponownie, głównymi powodami takiej sytuacji są globalny niedobór chipów, który od dwóch lat trapi producentów elektroniki oraz konflikt w Ukrainie spowodowany inwazją Rosji. Nie da się ukryć, że nie są to jedyne czynniki mające wpływ na aktualną sytuację południowokoreańskiego giganta. Kłopotliwa okazuje się bowiem także globalna inflacja, która skutecznie uszczupla realną wartość portfeli konsumentów.

Samsung wyprodukuje jedynie 280 z 310 milionów smartfonów. To mniej niż pierwotnie załkano. Co gorsze, nie mamy do czynienia z jednostkowym przypadkiem, lecz trendem.

Informacje płynące do nas prosto z Korei Południowej mogą zaniepokoić fanów Samsunga. Według gazety traktującej o tematyce biznesowej – Maeil Business News – firma obniżyła swój cel produkcyjny z 310 milionów do 280 milionów sztuk. Zmiana planu zakłada 10 % mniej smartfonów, które trafią na półki sklepowe. To i tak optymistyczna informacja, gdyż analitycy Shinhan Investment uważają, że Samsung zmniejszy produkcje telefonów nawet o 35 %. Biorąc pod uwagę narastające problemy związane z łańcuchem dostaw, niedoborami półprzewodników, wojną w Ukrainie oraz globalną gospodarką, nie jest to wcale nierealny scenariusz. Jakich urządzeń dotyczą ograniczenia w produkcji?

Tutaj sprawa nieco się komplikuje. Okazuje się, że nie chodzi wyłącznie o modele z wyższej półki. Cała sprawa dotknie także segment średniopółkowy oraz budżetowy. Z podobnymi problemami borykają się także inni giganci branży smartfonów. Nie uchowało się nawet Apple, które zmniejszyło prognozę produkcyjną (iPhone) na rok 2022 z 240 milionów do 220 milionów egzemplarzy. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że konflikt w Ukrainie nie ma się ku końcowi, problem półprzewodników trwa „w najlepsze”, a inflacja atakuje portfele konsumentów – nie powinniśmy spodziewać się rychłej poprawy sytuacji.

Źródło: Android Central, Unsplash (foto)