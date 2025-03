Samsung wprowadzi AI do wszystkich swoich produktów. Po serii Samsung Galaxy S24 przyjdzie czas na urządzenia wearables

„Sztuczna inteligencja” (i wszystko, co powiązane z tą dziedziną) jest obecnie jednym z najważniejszych aspektów dla praktycznie każdego przedsiębiorstwa. Wyraźnie widzimy to tak naprawdę każdego dnia, ponieważ co chwilę kolejne urządzenie, czy też oprogramowanie zostaje zintegrowane z AI. Samsung już wprowadził ten element do swojej najnowszej serii smartfonów Galaxy S24 (Galaxy AI), a teraz ogłosił dalsze plany rozwoju dotyczące reszty produktów.

Samsung dopiero wprowadził Galaxy AI do swoich smartfonów z serii Galaxy S24, a już teraz ogłoszono, że „sztuczna inteligencja” wkroczy do wielu innych urządzeń. Następne będą sprzęty z segmentu wearables, a więc choćby smartwatche, jednak z czasem AI zawita w gronie innych produktów.

„Sztuczna inteligencja” jest obecnie wpychana, gdzie tylko się da i wiele osób czuje już nią spory przesyt. Jednak w dużej mierze spowodowane jest to faktem, że mianem AI nazywa się dzisiaj zarówno proste algorytmy, jak i bardziej zaawansowane rozwiązania. Oczywiście większość firm widzi tu możliwość sporego zarobku, dlatego wszystkie funkcje AI nazywa się „rewolucją”. Tak właśnie do tematu podchodzi Samsung, który uważa wprowadzenie Galaxy AI dosłownie za kamień milowy (który przede wszystkim napędza sprzedaż). Oczywiście przedsiębiorstwo nie zamierza poprzestawać na smartfonach - kolejne funkcje w smartwatchach z linii Galaxy Watch będą oznaczone jako AI. Firma ogłosiła, że to właśnie urządzenia z segmentu wearables jako następne otrzymają wsparcie „sztucznej inteligencji”.

Oczywiście z czasem omawiany aspekt ma trafić również do całej gamy innych produktów firmy. Samsung twierdzi, że już teraz otrzymuje wiele pozytywnych opinii, jakoby użytkownicy byli dosłownie zachwyceni Galaxy AI, ponieważ uważają to rozwiązanie za niezmiernie przydatne w życiu codziennym. Wiadomo także, że całość otrzyma niebawem nowe funkcje i będzie cały czas udoskonalana. Możemy się więc spodziewać, że fala AI, która obecnie zalewa cały rynek niczym tsunami nie ustąpi zbyt szybko. Warto jednak mieć na uwadze, że jest wiele rozwiązań z tej kategorii, które można nazwać rewolucyjnymi. Natomiast przy większości z nich trzeba wykazać się odpowiednim rozeznaniem, ponieważ z AI mają niewiele wspólnego.

Źródło: Samsung