Samsung szykuje się do ofensywy na rynku mobilnym oraz nowych technologii. Być może ucierpi na tym AMD

Jakiś czas temu Samsung nawiązał współpracę z firmą AMD, aby w jego autorskich procesorach Exynos znalazły się układy graficzne Xclipse, które miały zaoferować o wiele większe możliwości pod względem renderowania grafiki 3D, a także Ray Tracingu - miało być to istną rewolucją w mobilnej rozrywce. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem, a kolejne generacje nie przynosiły oczekiwanych zmian. Nowe doniesienia sugerują, że Samsung zakończy współpracę z AMD.

Najnowsze informacje, które pojawiły się w sieci, wskazują na fakt, że AMD nie będzie mogło dłużej liczyć na współpracę z Samsungiem w aspekcie dostarczania swoich układów graficznych z serii Xclipse.

Choć o owych doniesieniach robi się coraz głośniej, to nie są one jeszcze oficjalnie potwierdzone, więc musimy przyjąć je z lekkim przymrużeniem oka. Wszystkie dostępne informacje wskazują na fakt, że Samsung chce opracowywać własne układy graficzne, które znajdą swoje zastosowanie nie tylko w branży mobilnej, ale także motoryzacyjnej oraz tej związanej z obecną "sztuczną inteligencją". Swoją niezależność Samsung chce osiągnąć do 2025 roku, więc zapewne do tego czasu możemy się spodziewać rozwiązania współpracy z AMD.

[Exclusive]

Within Samsung's LSI, there are signs of a move to terminate the current GPU collaboration with AMD and prepare for the development of its own GPU. pic.twitter.com/CBIeylI4vy — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) October 4, 2023

Potwierdzeniem tych informacji może być ostatni procesor Samsung Exynos 2200 z układem graficznym AMD Xclipse 920. Okazał się on lepszy w przypadku obsługi Ray Tracingu, natomiast odbiegał od bezpośredniej konkurencji w każdej innej dziedzinie. Dla porównania można podać wyniki wspomnianego układu wraz z jednostką Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Wynik Exynosa 2200 dla CPU to 307 260 punktów, natomiast w przypadku GPU jest to 267 241 punktów. Analogicznie układ Qualcomma uzyskał 376 607 oraz 588 440 punktów. Nadzieje pokładane są w nadchodzącym "Exynosie" 2400 z układem AMD Xclipse 940, natomiast dużo wskazuje na to, że zbyt wiele w kwestii ogólnej wydajności się nie zmieni.

Źródło: WCCFTech