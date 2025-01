W układach graficznych NVIDII, AMD i Intela odkryto podatność, która umożliwia kradzież poufnych danych

Od pewnego czasu regularnie słyszy się o kolejnych lukach w procesorach Intela i AMD. Producenci na bieżąco je łatają, a większość z nich nie stanowi znaczącego zagrożenia dla zwykłego użytkownika. Istnieją także badacze, którzy starają się wyszukać podatności obecne w kartach graficznych. Jest to jednak rzadkość, gdyż specyfika tego sprzętu sprawia, że niezwykle trudno jest za ich pomocą dokonać ataku. Ostatnio jednak odkryto na to ciekawy sposób.

Badacze z University of Texas odkryli, że przy pomocy odpowiedniej witryny internetowej i mechanizmu kompresji danych GPU, możliwa jest rekonstrukcja obrazu zwierającego poufne informacje.

Odkryta niedawno przez badaczy teksańskiego uniwersytetu podatność dotyczy układów graficznych wszystkich znaczących producentów: NVIDII, AMD, Intela, Apple, Qualcomm, a także Arm. Za jej pomocą przestępcy mogą wejść w posiadanie poufnych danych, takich jak loginy czy hasła wykorzystywane do logowania się na określonych stronach internetowych. Podatność pozwala na rekonstrukcję piksel po pikselu renderowania odwiedzonej wcześniej witryny i informacji, które zostały na niej wprowadzone. Wykorzystywany jest przy tym mechanizm kompresji danych przez GPU.

Atak można przeprowadzić przy użyciu szkodliwej strony internetowej. W jej kodzie musi być zaszyty link do witryny, z której przestępcy chcą pozyskać dane. Element ten jest umieszczany w iframe, czyli powszechnie wykorzystywanym fragmencie kodu HTML, pozwalającym osadzać reklamy, obrazki i inne zasoby z zewnętrznych stron internetowych. W normalnych warunkach jedna strona internetowa nie może podejrzeć kodu źródłowego innej witryny, ale mechanizm kompresji danych GPU działa jako dodatkowy kanał, który może być użyty do obejścia tej zasady i rekonstrukcji obrazu.

Realizacja ataku jest możliwa jedynie w sytuacji, gdy linkowana w iframe strona nie wyklucza możliwości osadzania jej treści w ramach innych witryn internetowych. Większość stron, na których wprowadza się wrażliwe dane, ma jednak zaimplementowane odpowiednie ograniczenia, które zapobiegają takiemu działaniu. To sprawia, że wykorzystanie podatności w praktyce nie jest proste i stanowi pewnego rodzaju margines, ale problem dotyczy na przykład popularnej Wikipedii. Narażeni są aktualnie użytkownicy przeglądarek Google Chrome i Microsoft Edge. Podatność nie obejmuje osób korzystających z Firefoksa oraz Safari.

Podatność została zgłoszona producentom układów graficznych już marcu bieżącego roku, ale nie podjęto działań argumentując, że kwestia ta jest poza zakresem przewidzianym w ich modelu zagrożeń, a także sugerując, że krok w tej sprawie należy raczej do twórców oprogramowania. Google i Apple z kolei ciągle rozważają, czy (i w jaki sposób) usunąć podatność. Niechęć do działań ze strony producentów GPU wynika zapewne między innymi z tego, że ewentualne poprawki mogłyby doprowadzić do znacznego obniżenia wydajności układów i faktu, że podatność nie jest łatwa do wykorzystania. Dlatego bardziej prawdopodobne są odpowiednie aktualizacje dla przeglądarek internetowych.

