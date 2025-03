Google będzie informować, gdy do sieci przenikną nasze wrażliwe dane. Będzie można zrobić też z nimi porządek. Tak jakby...

Z roku na rok, ba! - już nawet z miesiąca na miesiąc walka z cyberzagrożeniami jest coraz trudniejsza. Cyberprzestępcy wydają się być coraz bardziej przebiegli, a sztuczna inteligencja im w tej przebiegłości już tylko dodatkowo pomaga. Z drugiej strony wydaje się, że ochrona przed tego typu atakami stanęła w miejscu i jest coraz bardziej bezradna. Na szczęście Google wpadło na ciekawy pomysł, aby informować swoich użytkowników w przypadku gdy dojdzie do naruszeń związanych z bezpieczeństwem ich danych.

Google wprowadza nowe narzędzie, dzięki któremu od razu dowiemy się, że w sieci pojawiły się nasze poufne dane. Będzie je można wtedy usunąć z wyników wyszukiwania.

Google wprowadziło nowe narzędzie, które ma na celu ulepszenie kontroli nad prywatnością użytkownika. Polega ono na tym, że jeśli do wyszukiwarki trafią informacje takie jak np. nasz adres zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail, to zostaniemy od tym natychmiast poinformowani. Następnie będziemy mogli wybrać, co też z tą sytuacją począć. Wśród opcji jest skierowanie prośby do Google'a o usunięcie wyników wyszukiwania, które te dane wyświetlają.

Jak aktywować takie narzędzie? Niestety nie ma go jeszcze w Polsce, a jedynie w Stanach Zjednoczonych. Na wypadek jednak, gdyby czytał nas ktoś zza oceanu informujemy, że należy w pierwszej kolejności kliknąć w Google własne zdjęcie profilowe, a następnie wybrać opcję "Wyniki o Tobie" bądź też przejść pod dedykowaną narzędziu stronę (klik). To właśnie tam pojawią się wyniki wyszukiwarki Google związane z naszymi danymi. Google zapewnia, że ciągle pracuje nad uruchomieniem usługi także w innych krajach i językach, więc musimy uzbroić się w jeszcze nieco cierpliwości. Trzeba natomiast pamiętać, że nowe narzędzie nie usunie naszych niepożądanych danych z sieci, a jedynie ukryje je w wynikach wyszukiwarki.

Źródło: Google