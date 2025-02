Google Play Games - zagraj w gry dostępne wyłącznie na Androidzie na systemie Windows. Oficjalne oprogramowanie z aktualizacją

Pomysł międzyplatformowej rozgrywki pomiędzy tytułami dostępnymi na Androidzie a systemem Windows, jest rozwijany przez wiele firm już dość długo. Nawet sam Microsoft wielokrotnie ogłaszał prace nad wprowadzeniem natywnego rozwiązania do swojego systemu. Obecnie mamy dostęp do wielu emulatorów całego systemu Android (takich jak BlueStacks), jednak mało kto wie, że Google testuje swoje oficjalne oprogramowanie, które właśnie otrzymało kolejną aktualizację.

Gry Google Play to oprogramowanie od firmy Alphabet na system Windows, które pozwala na uruchamianie gier dostępnych tylko na Androidzie. Właśnie zawitała do niego nowa aktualizacja.

Na rynku mamy już od dawna dostęp do uruchamiania gier i aplikacji z Androida na Windowsie za pośrednictwem wspomnianego programu BlueStacks, natomiast ciągle rodzą się alternatywne rozwiązania, które są warte naszej uwagi. Jednym z nich jest to od Google, które rozwijane jest już od jakiegoś czasu i nadal znajduje się w fazie beta. Aplikacja Gry Google Play trafia do coraz szerszej liczby odbiorców i jest możliwa do pobrania również w Polsce. Jej wymagania są dość niskie, a rozgrywka w nawet bardziej wymagających grach (jak choćby Asphalt 9) przebiega prawie bezbłędnie - prawie, ponieważ na początku uruchomionej gry odczuwalne były spadki płynnością, które ustąpiły na stałe po krótkiej chwili. Dodatkowo mamy dostęp do swojego konta Google, więc nasz zapis z gier możemy wykorzystać na innych urządzeniach. Tytułów jest coraz więcej, ale nie wszystkie gry są na ten moment dostępne.

Wymagania usługi Gry Google Play System operacyjny Windows 10 (v2004) Nośnik danych Dysk SSD z 10 GB dostępnego miejsca Układ graficzny Intel UHD Graphics 630 lub porównywalne GPU Procesor CPU z 4 rdzeniami fizycznymi (niektóre gry wymagają procesora firmy Intel) Pamięć RAM 8 GB Dodatkowe wymagania Włączona wirtualizacja sprzętowa

Aktualizacja, o której mowa, zawiera w sobie cztery najważniejsze zmiany. Pierwszą z nich jest wprowadzenie nowych tytułów, wśród których znajduje się Free Fire MAX. Kolejna to dodanie następnych regionów dostępności usługi - obecnie jest ich przeszło 120. Umożliwiono także instalację aplikacji na większej liczbie urządzeń (ma to pozwolić na setki milionów dodatkowych użytkowników). Ostatnia zmiana dotyczy możliwości mapowania przycisków klawiatury, co z pewnością będzie najbardziej przydatną opcją. Warto samemu przetestować to rozwiązanie, gdyż oferuje nam dobrą wydajność i nie musimy się zmagać z reklamami, czy też dodatkowymi opłatami. Trzeba mieć jedynie na uwadze, że nasze urządzenie musi mieć włączoną funkcję wirtualizacji (oprogramowanie samo może to sprawdzić i uruchomić ją po restarcie komputera).

Źródło: Google