Microsoft Windows 11 - najnowsza aktualizacja powoduje problemy z panelem kontrolnym w oprogramowaniu AMD Adrenalin

Systemy operacyjne Microsoftu otrzymują regularnie poprawki bezpieczeństwa i aktualizacje nowych funkcji. W ostatnich latach nie brakuje jednak doniesień o problemach, które napotykają osoby je instalujące. Czasami są to trudności mniejszego kalibru, ale zdarzają się też poważniejsze awarie systemu. Na szczęście najnowsze problemy zaliczają się raczej do tej pierwszej kategorii. Błąd dotyczy panelu kontrolnego oprogramowania AMD Adrenalin.

Posiadacze kart graficznych AMD Radeon napotkali problem, który powoduje resetowanie ustawień w panelu kontrolnym Adrenalin po każdym uruchomieniu komputera. Winna jest nowa aktualizacja do Windowsa 11.

Kolejna duża aktualizacja do systemu Windows 11 (KB5030310) wprowadza między innymi obsługę Microsoft Copilot, czyli asystenta bazującego na algorytmach sztucznej inteligencji. Warto odnotować, że nie będzie on na razie oficjalnie dostępny w krajach UE, ale są sposoby, żeby go aktywować także w tej części świata. Problem jednak w tym, że aktualizacja ta powoduje u użytkowników kart graficznych Radeon resetowanie ustawień wprowadzanych za pośrednictwem panelu kontrolnego oprogramowania AMD Adrenalin. Problem nie jest może poważny, bo nie wpływa bezpośrednio na działanie sprzętu, ale może być irytujący.

Resetowanie zmian przeprowadzane jest po każdym ponownym uruchomieniu komputera. Jeśli jednak ktoś używa domyślnych opcji, to problemu w ogóle nie odczuje. Warto odnotować, że na chwilę obecną aktualizacja nie jest obowiązkowa. Pojawia się w usłudze Windows Update, ale jeśli nie mamy zaznaczonej opcji zakładającej instalację najnowszych aktualizacji, gdy tylko będą dostępne, to nie zostanie ona automatycznie zainstalowana. To się jednak prawdopodobnie zmieni wraz ze standardową październikową turą aktualizacji. Trudno powiedzieć, czy do tego czasu problem zostanie rozwiązany. Póki co, użytkownicy Radeonów powinni albo odinstalować aktualizację, albo skorzystać z tymczasowego rozwiązania, które całkowicie wyłącza w systemie funkcję Copilot.

