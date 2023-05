Microsoft Build 2023 - zaprezentowano nowości zmierzające do systemu Windows 11. Windows Copilot ma przynieść rewolucję

W ostatnim czasie pisaliśmy o zmianach, jakie mają nadejść w systemie Windows 11. Okazuje się, że Microsoft szykuje ich jeszcze więcej. Właśnie zakończył się pierwszy dzień konferencji dla programistów Microsoft Build 2023, na której między innymi są przedstawiane plany i zapowiedzi przyszłych rozwiązań od firmy z Redmond. Sprawdźmy zatem, jak głęboko zostanie osadzona sztuczna inteligencja w systemie i co nas czeka w najbliższych aktualizacjach.

Microsoft chce wprowadzić ogromną listę funkcji AI do Windows 11 i pakietu Microsoft 365. Zmiany nie ominą też przeglądarki internetowej Edge. Windows Copilot ma przynieść rewolucję w obsłudze komputerów PC.

Microsoft upublicznił w sieci "BOOK OF NEWS", podstrona zawiera bardzo długą listę zmian i nowych funkcji w produktach firmy. Jedną z najważniejszy nowości dla użytkowników będzie wprowadzenie Windows Copilot, który ma pełnić rolę osobistego asystenta. Prawdopodobnie to rozwiązanie zastąpi znaną już użytkownikom Cortane. Nowy cyfrowy pomocnik ma otrzymać możliwość zmiany ustawień systemu według poleceń użytkownika, otworzenie wybranej aplikacji, analizowanie tekstu i obrazów, a nawet inicjowanie funkcji takich jak Snap Assist. Od strony technicznej nowy asystent jest stworzony na podstawie tej samej technologi, która była użyta do wprowadzenia chatu Bing. Zatem istnieje możliwość poproszenia Windows Copilot o wyszukanie konkretnych danych w sieci internetowej. Dodatkowo do Windows Copilot będziemy mogli wpiąć wtyczki AI takie jak choćby ChatGPT, co czyni nową funkcję w pełni rozszerzalną.

Potwierdzono również pracę nad dużą aktualizacją eksploratora plików, który będzie mógł się poszczycić wzbogaconym i nowoczesnym interfejsem oraz nowymi funkcjami galerii zdjęć. Ma zostać również wprowadzona odpowiednia aplikacja do zarządzania podświetleniem RGB wentylatorów i urządzeń peryferyjnych. Zostanie wbudowana pełna obsługa formatów archiwów takich jak 7-zip, RAR, gz i wielu innych. W Microsoft Store ma pojawić się odrębna sekcja dla oprogramowania AI oraz zostanie wprowadzony AI Hub, który będzie pełnił funkcję nawigacyjne i poradnikowe dla użytkowników. Dodatkowo podczas przenoszenia konta Microsoft na nowe urządzenie z systemem Windows 11 ikony aplikacji zostaną automatycznie przypięte w tym samym miejscu co na starym systemie operacyjnym. Nie będzie miało to znaczenia czy to menu Start, czy pasek zadań, czy wszelkie używane pulpity.

Przeglądarka Microsoft Edge dostanie dedykowane funkcje AI, bezpieczeństwa i kontroli przedsiębiorstwa dla użytkowników biznesowych. Usługa Microsoft Advertising zostanie wzbogacona o możliwość reklamowania się w wyszukaniach w chat Bing i Copilot w ponad 150 regionach. Warto dodać, że wymienione tu zmiany to jedynie wierzchołek góry lodowej, a testowe wersje funkcji są dostępne w aktualizacji zapoznawczej dla niejawnych testerów.

Źródło: Microsoft