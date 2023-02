Samsung przygotowuje się do wprowadzenia 5G NTN. Odludne miejsca nie będą już problemem, żeby się komunikować

Korzystając z sieci komórkowej poza miastem lub na łonie natury, zdarza się, że nasza łączność ze światem staje się dość ograniczona. Z trudem jest nam złapać zasięg w smartfonie, nie mówiąc już o podzieleniu się z kimś zdjęciem z wypadu. Oczywiście takich sytuacji jest coraz mniej, poprzez coraz większe rozbudowywanie infrastruktury sieciowej. Są jednak miejsca, w których jakakolwiek łączność jest niemożliwa. Samsung opracowuje modem, który może to zmienić.

Już niebawem powinniśmy zobaczyć pierwsze urządzenia korzystające z technologii 5G NTN. Samsung rozważa zintegrowanie rozwiązania z przyszłymi procesorami Exynos.

Pod koniec ubiegłego roku Apple zaprezentowało swoją funkcję Alarmowe SOS. Dzięki temu, że smartfon mógł się bezpośrednio połączyć z satelitą i wysłać sygnał alarmowy, pomogło to nawet uratować życie pewnej osobie. Na początku tego roku Qualcomm pokazał swoje rozwiązanie - Snapdragon Satellite. Pozwala ono urządzeniom wyposażonym w modemy X70 łączyć się z satelitami i wysyłać wiadomości bez dostępu do sieci komórkowej. Samsung nie pozostaje dłużny w tym temacie i już opracowuje własne rozwiązanie, dzięki któremu będzie można uzyskać dwukierunkową komunikację pomiędzy smartfonem a satelitą. Urządzenia wyposażone w modem 5G NTN będą w stanie wysyłać wiadomości tekstowe oraz nawiązywać połączenia głosowe. Natomiast docelowo technologia ma pozwolić nawet na udostępnianie obrazów oraz wideo wysokiej rozdzielczości.

Celem dla opracowania tego rozwiązania, jest zapewnienie ludziom dostępu do usług łączności w regionach, gdzie normalnie nie można ich uzyskać. Każdy, kto zamieszkuje (bądź przebywa) na wszelkiego rodzaju pustyniach, górach czy pośrodku oceanu, będzie miał teraz możliwość komunikować się z innymi. Co najlepsze, całkowicie bez dostępu do sieci komórkowej. Nie trzeba sobie nawet wyobrażać, jak bardzo pomocne będzie to rozwiązanie. Samsung poinformował, że omawiana technologia będzie zintegrowana z przyszłymi autorskimi procesorami Exynos. Jednocześnie zastrzegł, że chce poczekać na odpowiedni moment, aby całość działała bez zarzutu. Plany firmy na tym się nie kończą. Planowane jest również wprowadzenie technologii NB-IoT NTN w swoich modemach nowej generacji. Pozwoli to na "wyeliminowanie oddzielnego układu antenowego o dużej mocy w smartfonach".

Źródło: Business Wire