Snapdragon X75 i X72 - Qualcomm prezentuje nowe modemy-RF wykorzystujące sieć 5G

Qualcomm nie zwalnia tempa i ogłasza kolejne modemy-RF z obsługą sieci 5G. Tym razem jednak mają być one przedsmakiem "nowej fazy 5G". Pierwszy z zapowiedzianych układów - X75 - domyślnie ma być wykorzystywany do pojazdów, komputerów osobistym oraz wszelkiego typu urządzeń IoT. Z kolei X72 ma być powszechnie stosowany w mobilnych sprzętach takich jak smartfony. Co jeszcze mogą nam zaoferować nowe układy?

Nie tak dawno Qualcomm zaprezentował pierwszy na świecie modem-RF - Snapdragon X35 5G - z obsługą NR-Light, a już mamy sposobność poznać możliwości nadchodzących modemów. Producenta określa je jako "Advanced-ready", twierdząc przy tym, że mają służyć jako wyznaczniki tej technologii. Jest to już 6. generacja tych układów i pierwsza wspierająca wspomniane rozwiązanie. Modemy oparte są na nowej architekturze oraz oprogramowaniu i zawierają wiele funkcji, których nie ma u konkurencji. Wyposażone są w procesor Qualcomm 5G AI Processor Gen 2, który wydajnościowo jest 2,5 razy lepszy, jeśli porównamy go z poprzednią generacją. Oprócz nowej architektury są to pierwsze modemy-RF wykorzystujące 10-stopniową CA (Carrier Aggregation) oraz nowy moduł antenowy 5. generacji Qualcomm QTM565. Dzięki temu całość ma pobierać mniej energii. Zmniejszone zostają również koszty produkcji i powierzchnia potrzebna do ich zamontowania.

Specjalne oprogramowanie poprawia wydajność w takich sytuacjach jak windy, lotniska, czy pociągi. Zastosowane technologie Qualcomm 5G PowerSave Gen 4 i Qualcomm RF Power Efficiency Suite pomagają wydłużyć czas pracy na baterii. Dzięki czujnikowi opartemu na algorytmach SI uzyskujemy lepszą łączność i dokładniejszą lokalizację. Możliwe jest również korzystanie z danych mobilnych jednocześnie z 2 kart SIM. Z wiadomości Qualcomma dowiadujemy się też o platformie 3. generacji - Qualcomm Fixed Wireless Platform, która jako pierwsza na świecie jest zintegrowana z rozwiązaniem Advanced-ready. Zapewnia stały dostęp do internetu (FWA) poprzez mmWave, Sub-6 GHz oraz Wi-Fi 7. Celem tej platformy jest umożliwienie dostępu do internetu we wsiach i zatłoczonych miastach, z prędkością porównywalną do światłowodu. Pierwsze urządzenia wyposażone w nowe modemy-RF, mają zadebiutować w drugiej połowie bieżącego roku.

Źródło: Qualcomm