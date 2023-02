Snapdragon X35 5G - Qualcomm przedstawia pierwszy na świecie modem-RF z technologią 5G NR-Light

Qualcomm nie zwalnia tempa i właśnie zaprezentował swój nowy modem 5G - Snapdragon X35 5G. Jako pierwszy na świecie korzysta on z technologii 5G NR-Light. Jest on zaprojektowany w taki sposób, żeby pobierać mało energii, a jednocześnie być jak najbardziej wydajnym. Wykorzystano w nim dodatkowo szereg innowacyjnych funkcji. Niestety do premiery pierwszych urządzeń, które go wykorzystają, przyjdzie nam jeszcze poczekać.

8 lutego 2023 roku Qualcomm zapowiedział pierwszy na świecie modem-RF Snapdragon X35 5G z technologią 5G NR-Light. Jak się okazuje, ma całkiem sporo do zaoferowania.

Obecnie sprzęty korzystające z modemów 5G potrafią wykorzystywać pełny potencjał sieci lub są tzw. urządzeniami NB-IoT, które korzystają z bardzo niskiej przepustowości. Wprowadzony przez Qualcomm-a Snapdragon X35 5G korzysta z nowej technologii 5G NR-Light. Jest to nowa klasa w standardzie 5G, która ma być wykorzystywana jako pośrednik pomiędzy wymienionymi wcześniej przepustowościami. Będzie więc niejako pomostem dla standardu 4G LTE CAT 4+. Urządzenia, które zostaną w niego wyposażone, będą mogły być teraz dużo mniejsze i pobierać znacznie mniejszą ilość energii. Przy okazji zmaleją też ich koszty. Zapewne pierwsze sprzęty, jakie będą posiadać na pokładzie X35 5G, obejmować będą smartwatche, okulary AR i inne, w których liczy się szeroko pojęta "kompaktowość".

Qualcomm informuje, że przez modem będzie można wykonywać połączenia głosowe zarówno przez sieć 5G jak i 4G. Dodatkowo ma precyzyjniej podawać lokalizację użytkownika oraz mieć bardzo małe opóźnienia. Maksymalna prędkość pobierania danych wynosi 220 Mbps, natomiast wysyłania 100 Mbps. Snapdragon X35 5G oferuje wsparcie dla modułu GNSS Dual Frequency (L1+L5) oraz obsługuje pasma Sub-6 Ghz, FDD i TDD. Wykorzystany modem ujrzymy w pierwszej połowie przyszłego roku 2024 (w 2023 roku zostaną wydane próbki dla producentów). Innowacyjne funkcje, w jakie został wyposażony, obejmują:

Envelope Tracking - jest to technika zasilania, która ma na celu poprawę efektywności energetycznej, poprzez śledzenie ile mocy potrzebuje urządzenie w danej chwili i odpowiednie dostosowanie się do zapotrzebowań

Smart Transmit Technology - technologia, która poprawia zasięg oraz prędkość wysyłania

PowerSave Gen 4 - optymalizuje zużycie energii poprzez, monitorowanie kiedy wykorzystywany jest moduł

Ultra-Low Latency Suite - funkcja używana do zmniejszenia opóźnienia

