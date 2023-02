OnePlus 11 5G - premiera kolejnego w tym roku smartfona z topowym układem Snapdragon 8 Gen 2. Mamy ceny i specyfikację

Za nami premiera kolejnego już w tym roku flagowca wyposażonego w układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Mowa naturalnie o smartfonie OnePlus 11 5G, który w naszym kraju dostępny będzie w dwóch wariantach: z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane oraz z 16 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane. Smartfony wyceniono odpowiednio na 4199 zł oraz na 4599 zł. Ponadto, klienci którzy kupią smartfon od dzisiaj do 15 lutego otrzymają w zestawie debiutujące również dziś słuchawki OnePlus Buds Pro 2.

OnePlus 11 5G trafi do regularnej sprzedaży w Europie dokładnie 16 lutego o godz. 10:00. Dziś już natomiast startuje przedsprzedaż. Jeśli skorzystamy z niej do 15 lutego, to w cenie smartfona otrzymamy również nowe słuchawki TWS - OnePlus Buds Pro 2 o wartości 889 zł.

OnePlus 11 5G napędzany jest przez najpotężniejszy dotąd procesor mobilny na rynku - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Jego działanie wspiera 8 lub 16 GB pamięci LPDDR5X RAM i 128 lub 256 GB pamięci na dane w najnowszym standardzie UFS 4.0. Wydajność ta ma być wspomagana także autorskim rozwiązaniem o nazwie RAM-Vita, obejmującym przyspieszenie przepustowości procesora, kompresję aplikacji w tle, alokację AI RAM i dedykowane przydzielanie pamięci RAM. Ma to pozwolić na utrzymanie aż 44 aplikacje w tle jednocześnie (mowa o modelu z 16 GB pamięci RAM). Ucieszyć powinien także fakt, iż OnePlus 11 5G jest pierwszym urządzeniem marki, które otrzymać ma cztery główne aktualizacje systemu OxygenOS oraz pięcioletnie wsparcie w kwestii aktualizacji zabezpieczeń.

OnePlus 11 5G Procesor Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Procesor graficzny Adreno 740 Pamięć RAM 8 lub 16 GB LPDDR5X Pamięć na dane 128 lub 256 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD nie Łączność 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC, USB-C 2.0 Ekran 6,7", AMOLED, 3216 x 1440 px, 120 Hz Kamera tylna 50 + 48 + 32 MP

(szeroki, ultraszeroki, tele) Maksymalna jakość nagrań wideo 8K@30fps, 4K@60fps Kamera przednia 16 MP Akumulator 5000 mAh, 100 W Wymiary i waga 163 x 74 x 8,5 mm, 205 g Audio głośnik stereo, Dolby Atmos Wersje kolorystyczne Titan Black (czarny), Eternal Green (zielony) Polska cena na premierę 8 + 128 GB - 4199 zł

16 + 256 GB - 4599 zł

Jeśli chodzi o ekran, do otrzymujemy 6,7-calowy wyświetlacz Super Fluid AMOLED Display o rozdzielczości 3216 x 1440 px, z dynamicznym odświeżaniem od 1 do 120 Hz. Wyświetlacz ów może pochwalić się także standardem Dolby Vision, jak i HDR10+. Za czas pracy odpowiada z kolei ogniwo o pojemności 5000 mAh wspierane super szybkim ładowaniem 100 W. Od zera do pełna akumulator ma się ładować w zaledwie 25 minut. Producent wspomina także o systemie chłodzenia Cryo-velocity VC, wykorzystującym krystaliczny grafen. System ów ma gwarantować niskie temperatury podzespołów czy to podczas ładowania akumulatora czy też podczas grania.

Oczywiście nie można też zapomnieć o jednostkach fotograficznych smartfona. I tak, znajdziemy tu system potrójnych aparatów z 50-megapikselową jednostką na czele (SONY IMX890). Nie mogło też zabraknąć jednostki ultraszerokokątnej (48 MP, IMX581), która pozwoli także na robienie zdjęć makro z odległości ok. 4 cm. Trzecim aparatem jest zaś obiektyw tele (matryca o rozdzielczości 32 MP, sensor IMX709). Tenże właśnie zestaw pozwoli na wykonywanie nagrań wideo z maksymalną rozdzielczością 8K przy 30 klatkach na sekundę. W kwestii fotografii warto jeszcze wspomnieć, że w modelu 11 5G debiutuje funkcja TurboRAW HDR, która umożliwić ma wykonanie dobrego zdjęcia niezależnie od warunków – nawet pod światło. Czy wszystkie te zapewnienia producenta przełożą się na rzeczywistość? Przekonamy się już wkrótce w teście na łamach PurePC.pl.

Źródło: OnePlus