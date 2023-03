S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl z wyciekiem danych. W sieci znalazła się spora ilość szczegółów dotyczących gry

Nie będzie przesadnym stwierdzenie, że S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl jest jedną z najbardziej oczekiwanych gier roku 2023. Opóźnienia, wynikające głównie z rosyjskiej agresji na Ukrainę, to jednak niejedyne problemy twórców. W wyniku wycieku danych, w sieci pojawiła się spora ilość informacji dotyczących gry. W paczkach z materiałami znajdują się mapa świata, zrzuty ekranu, opisy mechanik i cutscenek, a także zarys fabularny.

Wyciek danych na temat S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl jest niezwykle problematyczny. Zainteresowani produkcją muszą od tej pory uważać na potencjalne spoilery, mogące zepsuć późniejszą rozgrywkę.

Pierwsza zapowiedź S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl w 2020 roku wywołała poruszenie i zaskoczenie. Oto bowiem z czeluści deweloperskiego piekła wychynęła nadzieja na to, że graczom jeszcze będzie dane wrócić do Zony przeżyć nowe i fascynujące przygody. Chociaż wielokrotnie opóźniano premierę, to udostępniane przez twórców materiały nie pozwalały wątpić, że tym razem gra się ukaże. Pozostaje pytanie, czy do momentu pojawienia się produkcji GSC Game World na rynku zainteresowanym uda się uchronić przed spoilerami. W sieci znalazło się bowiem ponad 15 GB danych dotyczących gry (objętość dotyczy skompresowanych folderów). Pochodzą one zapewne z kradzieży, jaką przeprowadziła kilka dni temu grupa rosyjskich hakerów.

Wśród materiałów znajdujących się w paczkach jest mapa gry ze wszystkimi lokacjami i dokładnymi oznaczeniami, dokumentacja dotycząca procesu produkcji czy informacje na temat fabuły. Ponadto ujawniono opisy przedmiotów fabularnych oraz cutscenek, szczegóły na temat rozwoju świata gry oraz zrzuty ekranów i krótkie klipy z różnych wersji rozwojowych. Pewną ciekawostką jest fakt, że w ramach udostępnionych danych znajdują się dowody na to, że część elementów S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, takich jak historia, pochodzi z anulowanej wersji gry z 2011. Warto pamiętać, że część materiałów zawartych w wycieku znajdzie się zapewne w finalnej wersji gry, dlatego zaleca się sporą ostrożność i uczula przed potencjalnymi spoilerami zapewne już krążącymi po zakątkach Internetu. Pozostaje mieć nadzieję, że do premiery, która ma nastąpić jeszcze w bieżącym roku, nie pojawią się już kolejne komplikacje.

