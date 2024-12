Rynek dedykowanych kart graficznych zaliczył w 2023 roku pokaźny wzrost. NVIDIA straciła część udziałów na rzecz AMD

Dane pokazują, że okres niezbyt dobrej koniunktury, z którą mieliśmy do czynienia przez pewien czas w branży nowych technologii, dobiega powoli końca. Dowodzą temu też dane, które płyną z rynku dedykowanych kart graficznych. Okazuje się, że rok 2023 nie był taki zły. Doszło przy tym do pewnych zmian w udziałach rynkowych poszczególnych producentów. Choć nie mają one na razie zasadniczego znaczenia w wymiarze ogólnym, to są wyraźnie zauważalne.

Dostawy dedykowanych kart graficznych wzrosły w czwartym kwartale 2023 roku o 6,8% w porównaniu do poprzedniego kwartału i 32% w zestawieniu rok do roku. Jest to kolejny dowód na koniec okresu kryzysowego w branży.

Najnowsze dane pochodzą od dosyć dobrze znanej w branży firmy badawczej Jon Peddie Research. Wynika z nich, że dostawy dedykowanych kart graficznych wyniosły w czwartym kwartale 2023 roku 9,5 mln jednostek. Jest to wzrost o 6,8% względem poprzedniego kwartału i aż o 32% rok do roku. Rynek tego typu rozwiązań rośnie już trzeci kwartał z rzędu i to pomimo dosyć wysokich cen wyżej pozycjonowanych GPU. Podobnie jest zresztą w przypadku desktopowych procesorów. Wiele wskazuje na to, że popyt na dedykowane karty graficzne będzie utrzymywał się w nadchodzących miesiącach na dosyć dobrym poziomie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi prognozami, które zwiastowały stopniowy koniec kryzysu w branży nowych technologii.

Ciekawie przedstawiają się także udziały poszczególnych producentów na rynku. Pod koniec 2023 roku dostawy dedykowanych kart NVIDII odpowiadały za 80% rynku. Udziały AMD to 19%, a Intela zaledwie 1%. To zatem "zieloni" wciąż dominują, jednak w porównaniu do ostatniego kwartału 2022 roku zaszły widoczne zmiany. NVIDIA straciła 6% rynku, zaś AMD zyskało 7%. Biorąc pod uwagę ogólne proporcje, jest to dosyć znacząca różnica. Co więcej, dostawy kart AMD wzrosły o 117% rok do roku i o 17% w porównaniu do Q3 2023. Oczywiście wzrost dostaw odnotowała także NVIDIA (odpowiednio o 22,3% i 4,7%), jednak widać wyraźnie, że firma straciła w ujęciu rocznym sporą część rynku na rzecz AMD.

Źródło: Jon Peddie Research