Test karty graficznej KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer - Dobra wydajność, efektowne podświetlenie i podpórka w zestawie

Premiera kart graficznych GeForce RTX 4070 Ti SUPER wprawdzie nie przyniosła rewolucji, ale przynajmniej można dostać odrobinę szybsze modele z większą pamięcią w cenie zbliżonej do poprzednika. Ponieważ NVIDIA nie wprowadzała wersji Founders do sprzedaży trafiły wyłącznie konstrukcje autorskie. Jedną z ciekawych i zarazem nie najdroższych jest recenzowane KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer, oferujące wszystko czego od karty graficznej można oczekiwać. Fabryczny zestaw obejmuje także regulowaną podpórkę, efektowne podświetlenie i możliwość sterowania parametrami za pomocą aplikacji mobilnej. Najważniejsza będzie jednak sprawność systemu chłodzenia, które w wykonaniu KFA2 zwykle nie zawodziło.

Autor: Sebastian Oktaba

Rodzina kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 bazuje na architekturze Ada Lovelace, która przeszła szereg usprawnień względem Ampere napędzającego serię GeForce RTX 3000. Przede wszystkim dołożono znacznie więcej pamięci Cache L2, przebudowano bloki GPC, wprowadzono jednostki Tensor 4. generacji oraz jednostki RT 3. generacji. Celem nadrzędnym producenta było zmaksymalizowanie wydajności śledzenia promieni i usprawnienie techniki DLSS. Właśnie tutaj dokonano najpoważniejszych modyfikacji, bowiem DLSS 3 będzie nie tylko upscalować obraz, ale również zwielokrotniać ilość klatek animacji niwelując jednocześnie bottleneck za strony procesora. DLSS 3 działa jednak wyłącznie na układach Ada Lovelace, ponieważ wymaga nowych jednostek obliczeniowych zintegrowanych w Tensorach 4. generacji. Zastosowano również 5 nm litografię TSMC pozwalającą upchnąć 2,5x więcej tranzystorów na zbliżonej powierzchni, a dodatkowo uzyskać wysokie taktowania. Względem poprzedników można oczekiwać 60-70% wzrostu wydajności w rasteryzacji, nawet 100% w śledzeniu promieni oraz 100-400% w DLSS.

KFA2 GeForce RTX 4070 Ti Super EX Gamer to jeden z tańszych modeli dostępnych na sklepowych półkach, ale solidnie wykonany i dobrze wyposażony, więc z pewnością warty bliższego zainteresowania.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER przeszedł poważne zmiany względem poprzednika, bazując na układzie AD103 zamiast AD104, który wykorzystywany jest również w modelach NVIDIA GeForce RTX 4080 / RTX 4080 SUPER. Powierzchnia rdzenia i ilość tranzystorów są znacznie większe, niezmienne zostawiono jednak 48 MB pamięci Cache L2. Ciekawostkową pozostaje, że współczynnik TDP nadal wynosi 285 W, identycznie jak w starszym modelu. Jednostek wykonawczych dołożono około 10%, niemniej poważne zamieszanie występuje w przypadku ROP-ów, których ilość najprawdopodobniej została błędnie wpisana do tabelek. Oficjalna specyfikacja NVIDII podawała bowiem 112 ROP-ów, co odpowiadałoby wartości występującej w mocniejszym NVIDIA GeForce RTX 4080, natomiast oprogramowanie (HWiNFO / GPU-Z) konsekwentnie zgłasza 96 ROP-ów. Wszystko razem przynosi kilka dodatkowych procent wydajności, jednak finalne wyniki są również uzależnione od konkretnego modelu i limitów energetycznych, wpływających na rzeczywiste taktowanie podczas obciążenia.

NVIDIA GeForce

RTX 4080 NVIDIA GeForce

RTX 4070 Ti SUPER NVIDIA GeForce

RTX 4070 Ti Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD103 AD103 AD104 Litografia 5 nm 5 nm 5 nm Rozmiar rdzenia 379 mm² 379 mm² 295 mm² Tranzystory 46 mld 46 mld 36 mld Jednostki SP 9728 8448 7680 Jednostki TMU 304 264 240 Jednostki ROP 112 96 80 Jednostki RT 76 66 60 Jednostki Tensor 304 264 240 Taktowanie bazowe 2205 MHz 2340 MHz 2310 MHz Taktowanie boost 2505 MHz 2610 MHz 2610 MHz Taktowanie pamięci 22400 MHz 21000 MHz 21000 MHz Ilość pamięci 16 GB 16 GB 12 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6X GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 717 GB/s 672 GB/s 504 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 320 W 285 W 285 W Cena startowa 1199 USD 799 USD 799 USD

Największe zmiany zaszły w podsystemie pamięci, gdzie zamiast 12 GB GDDR6X na 192-bitowej magistrali, otrzymaliśmy 16 GB GDDR6X na 256-bitowej magistrali. Chciałoby się napisać - nareszcie! Nawet podstawowy NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti powinien tyle posiadać, zwłaszcza iż dysponował całkiem mocnym układem graficznym, który w wysokich rozdzielczościach blokowała relatywnie niska pojemność oraz przepustowość VRAM. Wyglądało to niezbyt ciekawie, biorąc pod uwagę bezpośredniego konkurenta w postaci AMD Radeon RX 7900 XT, posiadającego 20 GB GDDR6 na 320-bitowej szynie. Dobrą informacją jest również utrzymanie ceny MSRP na poziomie starszego modelu, który oczywiście zdążył w międzyczasie potanieć, aczkolwiek podstawowe wersje powinny być dostępne od 3999 złotych. Zwykły NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti startował od 4399 złotych. Recenzowany KFA2 GeForce RTX 4070 Ti Super EX Gamer jest natomiast konstrukcją nieco podkręconą, dobrze wykonaną i wyposażoną.