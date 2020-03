Test Drive Unlimited 3 jest w produkcji. Data premiery nieznana

O serii Test Drive Unlimited słyszał chyba każdy lubujący się w grach wyścigowych z otwartym światem. Choć dziś ten segment kojarzy nam się bardziej z ostatnimi odsłonami Forza Horizon czy niektórymi częściami Need For Speed, to jednak trzeba pamiętać, że kilkanaście lat temu trendy wyznaczał tytuł studia Eden Games, który po dziś dzień nie doczekał się godnego następcy. "Dwójka" okazała się niewypałem, a "trójki" po dziś dzień nie widzieliśmy na oczy, jednak dla fanów oryginalnego Test Drive Unlimited mamy dobrą wiadomość: następna gra z serii powstanie, a prace nad nią idą pełną parą. Niestety, brakuje jakichkolwiek konkretów na temat tego tytułu, nie mówiąc już nawet o krótkim teaserze...

Premiera Test Drive Unlimited 3 może się odbyć jeszcze w tym roku, ale nie ma co wyciągać pochopnych wniosków - musimy czekać na oficjalną zapowiedź, która się odbyć w ciągu najbliższych tygodni bądź miesięcy.

Benoit Clerc, dyrektor ds. Publikacji w Nacon (wcześniej Bigben) potwierdził właśnie, że prace nad grą prowadzi studio Kylotonn, które składa się z osób pracujących wcześniej przy takich seriach, jak WRC czy TT Isle of man. Siedziba tego studia znajduje się w Paryżu oraz Lyonie. Nie ulega wątpliwości, że nowa część Test Drive Unlimited jest najambitniejszym dziełem tej ekipy. Sam Benoit Clerc użył tutaj sformułowania "największy projekt", przez co możemy rozumieć ogrom otwartego świata. Cóż, w końcu zarówno "jedynka" jak i "dwójka" mogą pochwalić się sporymi mapami, więc i "trójka" nie może pod tym względem rozczarować.

Według niedawnych przecieków Test Drive Unlimited 3 (zakładamy, że tak właśnie będzie nazywać się omawiana gra) ma pojawić się dopiero na konsole nowej generacji (Xbox Series X i PlayStation 5) oraz rzecz jasna komputery PC. To oznacza, że teoretycznie jest możliwa premiera w tym roku, ale nie ma co wyciągać pochopnych wniosków - musimy czekać na oficjalną zapowiedź, która powinna mieć miejsce w ciągu najbliższych tygodni bądź miesięcy. Oby tylko studio Kylotonn podołało swojemu zadaniu i udźwignęło ciężar marki.

