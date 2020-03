Premiera DOOM Eternal – gra zbiera piekielnie dobre recenzje

Dzisiaj odbyła się premiera DOOM Eternal, którą poprzedził wysyp recenzji krytyków. Była to jedna z najbardziej oczekiwanych gier tego półrocza. Wygląda na to, że było warto czekać. Jak wskazują oceny w serwisie Metacritic (średnia na poziomie 88-90% w zależności od wersji), produkcja została przyjęta bardzo ciepło, nawet jeszcze lepiej niż poprzedniczka, która okazała się znakomitym restartem kultowej serii FPS-ów. Gra została odblokowana po północy na platformach Bethesdy i Steam oraz momentalnie zaczęła zbierać bardzo pozytywne opinie od graczy w usłudze firmy Valve (87% przy ponad dwóch tysiącach recenzji). Studiu id Software udało się dopracować formułę rozgrywki, dzięki czemu DOOM Eternal jest dla DOOM-a z 2016 roku tym, czym DOOM 2: Hell on Earth był dla oryginalnego DOOM-a. Nawet więcej, twórcy wprowadzili tyle nowości, że mogli zdaniem niektórych recenzentów przedobrzyć.

DOOM Eternal to w skrócie więcej tego samego, czyli dostaliśmy to, czego większość graczy oczekiwała. Strzelaniny są bardziej emocjonujące, z nowymi możliwościami eksterminacji przeciwników (te doczekały się z kolei jeszcze bardziej widowiskowych animacji). Narzędzi mordu jest tyle, że gracz może czuć się wręcz przytłoczony i nie wszystkie wydają się potrzebne. DOOM Eternal to jednak nie tylko sama walka. Można mieć bowiem pretensje o to, że niekiedy zbyt wielki nacisk położono na (często irytujące) sekwencje platformowe, które mogą być zbyt częste i niepotrzebnie spowalniają tempo charakterystyczne dla (prawie) całej serii DOOM. W recenzjach zwraca się uwagę także na trochę nudnawy i przeciągnięty na siłę początek gry (pierwsze trzy lub cztery etapy), ale z każdą kolejną godziną rozgrywka staje się podobno coraz lepsza.

Docenia się projekty lokacji, opracowane na silniku id Tech 7, które niekiedy zapierają dech w piersiach i zachwycają piekielną atmosferą. Trzeba przyznać, że twórcy postarali się pod tym względem. Kampania jest bardzo „mięsista” i może wystarczyć na co najmniej kilkanaście godzin zabawy, a jest jeszcze tryb multiplayer, który starano się poprawić względem poprzedniej części, ale nie został odpowiednio przetestowany przez braki graczy na serwerach. Fabuła nie jest najgorsza, ale zdaniem krytyków niekiedy zbyt poważna i zagmatwana. Nie ona jednak odgrywa najważniejszą rolę. W końcu co liczy się najbardziej w serii DOOM? No właśnie, odpowiedź jest oczywista. Z recenzji wynika, że masakrowanie istot z piekielnych czeluści jest jeszcze bardziej wciągające niż ostatnio, a to chyba najlepsza rekomendacja. Co więcej, odbywa się ono ponownie przy rewelacyjnej muzyce Micka Gordona.

Przy okazji potwierdziło się, że DOOM Eternal – podobnie jak poprzedniczka – korzysta z kontrowersyjnego zabezpieczenia Denuvo, które ma zapobiec piractwu. Prawdopodobnie, jak w przypadku innych tytułów firmy Bethesda, można spodziewać się w przyszłości usunięcia tego systemu antyingerencyjnego, tym bardziej że gra została już złamana. Bethesda udostępniła bowiem na swojej platformie wersję pliku wykonywalnego pozbawionego Denuvo.

Na koniec przypominamy o wymaganiach sprzętowych i o tym, że w przyszłości DOOM Eternal ma doczekać się obsługi techniki ray tracingu. Studio id Software podało aż cztery konfiguracje do konkretnych ustawień. Możecie się z nimi zapoznać się poniżej. Jeśli jesteście ciekawi, to zamieściliśmy również screeny z forum ResetERA prezentujące listę dostępnych ustawień graficznych, a w serwisie Game Debate możecie zobaczyć różnicę pomiędzy niskimi a maksymalnymi detalami. Gra ukazała się z polskim dubbingiem nie tylko na PC, ale także na konsolach PlayStation 4 i Xbox One (wersja na Nintendo Switch pojawi się z opóźnieniem).

Wymagania wymagania sprzętowe Doom Eternal do 1080p/60 FPS i niskich ustawień

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5-2500K 3,3 GHz lub AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz

Pamięć RAM: 8 GB

Karta grafiki: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, GTX 1060 (3GB), GTX 1650 lub AMD Radeon R9 280, Radeon R9 290 i RX 470

Dysk twardy: 50 GB wolnego miejsca

Wymagania sprzętowe DOOM Eternal do 1080p/60 FPS i wysokich ustawień

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7-6700K 4,0 GHz lub AMD Ryzen 7 1800X 3,6 GHz

Pamięć RAM: 8 GB

Karta grafiki: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB), GTX 970 lub AMD RX 480

Dysk twardy: 50 GB wolnego miejsca

Inne: w przypadku GTX-a 970 należy ustawić jakość tekstur na średnim poziomie

Wymagania sprzętowe DOOM Eternal do 1440p/60 FPS i wysokich ustawień

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7-6700K 4,0 GHz lub AMD Ryzen 7 1800X 3,6 GHz

Pamięć RAM: 8 GB

Karta grafiki: NVIDIA GeForce GTX 1080, GTX 2060 lub AMD Radeon RX Vega 56

Dysk twardy: 50 GB wolnego miejsca

Wymagania sprzętowe DOOM Eternal do 4K/60 FPS i ustawień Ultrakoszmar lub 1440p/120 FPS i ustawień Ultrakoszmar

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i9-9900K 3,6 GHz lub AMD Ryzen 7 3700X 3,6 GHz

Pamięć RAM: 16 GB

Karta grafiki: NVIDIA GeForce GTX 2080 Ti lub AMD Radeon VII

Dysk twardy: 50 GB wolnego miejsca

