Redfall - podczas eventu Developer_Direct ujawniono datę premiery gry od Arkane. Nieoficjalne doniesienia się potwierdziły

Za nami Developer_Direct, pokaz online przygotowany we współpracy marki Xbox ze studiem Bethesda. Od jakiegoś czasu wiadomo było, że podczas eventu zaprezentowana zostanie m.in. gra pt. Redfall, a więc najnowsze dzieło studia, które przygotowało hity takie jak Dishonored, Deathloop czy Prey. Pokaz zdradził przede wszystkim datę premiery gry, która (zgodnie z ostatnimi przeciekami) przypada na 2. maja 2023 r. Gra będzie dostępna na PC, konsoli Xbox Series X/S oraz w Game Passie.

W Redfall, najnowsze dzieło studia Arkane, zagramy dokładnie 2. maja 2023 r. Podczas dzisiejszego eventu pokazano też co nieco gameplay'u.

Oprócz ujawnienia daty premiery gry, studio Arkane Austin przygotowało także mały pokaz rozgrywki okraszony komentarzem, dzięki czemu można powiedzieć, że wiedza na temat gry trochę nam się "ułożyła". I tak, będziemy mieli do czynienia z fabularną strzelanką z elementami RPG, w którą to będzie można zagrać zarówno w pojedynkę, jak i w sieciowym co-opie do 4 osób. W grze czeka nas otwarty świat, a dokładniej - fikcyjna wyspa Redfall w stanie Massachusetts, która to padła ofiarą wampirzej plagi. Naszym zadaniem będzie odbijać z wampirzych łap kolejne dzielnice Redfall (każda z nich ma mieć swoje tajemnice i historię), a jako że mamy do czynienia z grą typu sandbox, to nie zabraknie także losowych wydarzeń.

W grze pojawi się także swoisty hub - "miejscówka-wypadówka", w której będziemy m.in. uzupełniać zapasy oraz podejmować nowe misje. Te będzie można rozgrywać na różne sposoby. Różne podejścia do konkretnej misji będą wynikały nie tylko ze względu na dostępność różnych ścieżek, ale także ze względu na to, że każdy z czterech bohaterów, którymi będzie można zagrać, posiada unikalne umiejętności, bronie czy gadżety (np. kruk oznaczający wrogów - Assassin's Creed anyone?). Także poszczególne wampiry będą miały swoje unikalne umiejętności, co prezentuje nowy materiał wideo (poniżej). Filmik pozwala także rzucić okiem na drzewka umiejętności, bronie czy na ogólny styl graficzny produkcji. Widać też, że gra będzie potrafiła wystraszyć (wampiry czyhające w ciemności, gotowe by w każdej chwili skoczyć nam na plecy).

