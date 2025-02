Recenzja klawiatury Corsair K55 Core RGB. Solidna membrana za 200 złotych, jednak to ciągle tylko membrana...

Corsair K55 Core RGB to najtańsza klawiatura w ofercie producenta, kojarzonego przede wszystkim z wysokiej klasy modelami posiadającymi przełączniki mechaniczne. Tymczasem recenzowane urządzenie to prosta membranowa konstrukcja, wyceniona na około 200 złotych, zważywszy na standardy Corsaira będąca sprzętem wręcz budżetowym. Firma postanowiła wreszcie zawalczyć o mniej zamożnych graczy, którym topowe i jednocześnie droższe peryferia są zwyczajnie niepotrzebne, aczkolwiek chcieliby coś markowego. Czy akurat Corsair K55 Core RGB będzie obiektem wartym zainteresowania? Posiadając 200 złotych znajdziemy przecież pierwsze mechaniki, chociaż będzie to okupione wieloma kompromisami.

Autor: Sebastian Oktaba

Wbrew pozorom i powszechnym opiniom, klawiatura komputerowa jest urządzeniem stosunkowo skomplikowanym oraz występującym w zaskakująco wielu formatach. Znajdziemy modele pełnowymiarowe, pozbawione bloku numerycznego i miniaturowe, oferujące połączenie kablowe lub bezprzewodowe. Jednak to dopiero początek wyliczanki. Możemy bowiem wybierać między konstrukcjami z przełącznikami mechanicznymi, optycznymi, kombinacją powyższych lub membranowymi. Niektóre lepiej sprawdzają się podczas pisania, inne natomiast mają gamingowy charakter. Samych przełączników mechanicznym istnieją dziesiątki mających różne charakterystyki. Dochodzą jeszcze kwestie ogólnej funkcjonalności wynikającej z dodatkowych klawiszy, podświetlania, elementów wymiennych oraz oprogramowania. Podstawowym kryterium przy wyborze klawiatury powinien być jednak rodzaj przełączników i gabaryty urządzenia, mające największy wpływ na ogólne walory użytkowe.

Corsair K55 Core RGB to klawiatura membranowa, mająca być tańszą odpowiedzią na Razer Ornata V3 oraz SteelSeries Apex 3. Czy warta będzie wydania 200 złotych, jeśli nie interesują nas modele mechaniczne?

Corsair już wcześniej posiadał w ofercie klawiatury membranowe o wybitnie gamingowym charakterze, jednak zawsze stanowiły one margines całościowej oferty, skupionej przede wszystkim na droższych modelach mechanicznych. Warto chociażby wspomnieć blisko trzyletniego Corsair K55 RGB PRO, którego recenzję zajdziecie w naszej bazie artykułów (LINK), wycenionego poniżej 300 złotych. Dostępny był również Corsair K57 RGB Wireless, czyli bezprzewodowy wariant Corsair K55 RGB PRO, obecnie chyba wycofany ze sprzedaży. Amerykański producent najwyraźniej postanowił rzucić wyzwanie SteelSeries z powodzeniem rozwijającemu rodzinę Apex 3, Razerowi mającemu kilka podobnych urządzeń czy wreszcie niezliczonym modelom od Logitech. Faktycznie to trochę zaskakujące, że Corsair dotychczas niemal całkowicie bagatelizował ten segment, zostawiając konkurencji spory przecież rynek.

Corsair K70 Core RGB Corsair K60 RGB PRO Corsair K55 Core RGB Wymiary bez podkładki 448 x 153 x 35 mm 441 x 137 x 35 mm 451 x 142 x 35 mm Waga bez podkładki 934 gramy 880 gramów 1170 gramów Przełączniki Corsair MLX Cherry Viola Membrana Przyciski makro - - - Podświetlenie RGB RGB RGB (10 Stref) N-Key Rollover Tak Tak 12-Key Przyciski multimedialne Rolka - Tak Podkładka Tak - - Cecha szczególna - - - Interfejs USB USB USB Odświeżanie 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz Sugerowana cena 399 zł 399 zł 219 zł

Corsair K55 Core RGB jest tańszym i zdecydowanie skromniej wyposażonym modelem od ciągle sprzedawanego Corsair K55 RGB PRO. Przede wszystkim, odchudzono samą konstrukcję rezygnując z dodatkowego bloku klawiszy Macro, wcześniej umieszczonego z lewej strony urządzenia wzorem topowych Corsair K90/K95/K100. Zabrakło także podkładki pod nadgarstki, która wprawdzie nie należała do szczególnie wygodnych czy wzorowo wykonanych, ale stanowiła wartościowy dodatek. Poza tym, ubyło przycisków multimedialnych, chociaż najważniejsze funkcjonalności udało się zachować. Urządzenie jest zatem bardzo proste pod względem budowy, dlatego okazuje się również jedną z najtańszych membranówek od markowych producentów, czym w założeniach ma przewyższać Razer Ornata V3 oraz SteelSeries Apex 3. Niemniej z drugiej strony, całkiem niezłe klawiatury tego rodzaju dostaniemy za 100 złotych...