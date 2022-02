Smartfony realme GT 2 i GT 2 Pro z flagowym układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Wiemy, kiedy odbędzie się premiera

Producent przynależący do grupy BBK zapowiedział oficjalnie premierę dwóch nowych, flagowych urządzeń. Co istotne realme GT 2 Pro będzie jednym z pierwszych smartfonów w Europie oferujących układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Można więc oczekiwać po nim topowej wydajności. „To wspaniałe uczucie, kiedy możemy dostarczyć coś nowego i ekscytującego użytkownikom na całym świecie. GT 2 Pro wzniósł nas na kolejny poziom” – powiedział Sky Li, dyrektor generalny marki realme. Obydwa urządzenia zadebiutują na zbliżających się targach MWC 2022 w Barcelonie. Event zaplanowano bowiem na 28 lutego. To dobry moment, aby podsumować informacje o urządzeniach, które pojawiły się na chińskim rynku już w styczniu.

Globalna premiera smartfonów realme GT 2 i GT 2 Pro odbędzie się już 28 lutego. Flagowy model zapewni topową wydajność, którą zawdzięczać będziemy SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Oto szczegóły.

Na wstępie jedna ważna uwaga. Otóż wersje dedykowane na rynek chiński mogą różnić się od wariantów smartfona, który trafi na europejskie półki sklepowe. Niemniej, trzon specyfikacji, w tym procesory i aparaty, powinien pozostać bez zmian. Wyższy model, realme GT 2 Pro będzie pracować pod kontrolą układu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB lub 12 GB RAM oraz pamięci na dane UFS 3.1. Wbudowany akumulator o nominale 5000 mAh będziemy mogli ładować z mocą 65 W. Setup fotograficzny składa się z aparatu głównego Sony IMX766 z OIS, 50 MP ultraszerokiego kąta (aż 150-stopniowe pole widzenia) oraz 2 MP kamerki do zdjęć makro. Zabrakło jedynie teleobiektywu. Ekran to 6,7-calowy LTPO z rozdzielczością QHD+ i odświeżaniem obrazu częstotliwością 120 Hz.

realme GT 2.

Wersja smartfona bez „Pro” w nazwie, czyli realme GT 2 otrzyma natomiast układ Qualcomm Snapdragon 888. W stosunku do modelu droższego różnicą okazuje się aparat ultraszerokokątny. Będzie nim nieco słabsza jednostka o rozdzielczości 8 MP o węższym niż w realme GT 2 Pro kącie. Chińska cena urządzeń przeliczona na złotówki wynosi od 1700 do 2000 zł za realme GT 2 oraz 2350 do 3050 złotych za realme GT 2 Pro. Naturalnie należy spodziewać się tego, że ceny na polskich półkach sklepowych będą odpowiednio wyższe.

realme GT 2 Pro.

Źródło: realme