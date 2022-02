Test smartfona realme 9 Pro+. Ładowanie 60 W, Android 12 i dobrej jakości zdjęcia w cenie do 2000 zł? Czy warto, sprawdźmy!

Kiedy realme wchodziło do Polski, nikt nie przypuszczał, że producent zaskarbi sobie uznanie klientów z Kraju nad Wisłą. Polacy pokochali smartfony producenta, tak jak niegdyś pokochali urządzenia Xiaomi. W obydwu przypadkach, na początku liczyła się głównie cena, a konkretnie rzecz ujmując – stosunek ceny do jakości. W produktach marki realme wypada on wyjątkowo korzystnie i dotyczy to większości urządzeń z portfolio. Dziś ma miejsce premiera kolejnego sprzętu, który, choć przynależy do średniej półki cenowej, może pochwalić się obecnością kilku rozwiązań i cech charakterystycznych dla droższych urządzeń. Mowa o realme 9 Pro+, który mieliśmy okazję testować przez ostatnie tygodnie. Czy nowość ma szansę rywalizować z bezpośrednią konkurencją? W segmencie cenowym, do którego przynależy tytułowy model, jest wyjątkowo tłoczno, więc powiem tylko – nie będzie łatwo.

Autor: Marcin Karbowiak

Nie da się ukryć, że to właśnie urządzenia kosztujące blisko tysiąc złotych, są najbardziej rozchwytywanymi smartfonami w ofercie realme. Producent nie poprzestaje jednak na niższej kategorii i chętnie wychodzi swoimi propozycjami naprzeciw oczekiwaniom nieco bardziej wymagającej klienteli. Tak powstała seria GT. Model realme GT nie był wybitnym sprzętem fotograficznym i brakowało w nim kilku rozwiązań, natomiast w relatywnie niskiej cenie zapewniał (i dalej zapewnia) iście flagową wydajność. Przedsiębiorstwo celuje swoimi produktami coraz szerzej, ale czy w wymagającym przedziale kwotowym 1700-2000 zł jest miejsce dla realme 9 Pro+? Przyjrzyjmy się specyfikacji technicznej, która stanowi dobry punkt odniesienia do oceny i niezbędny element wprowadzający do dalszej części testu. Poszczególnymi kwestiami zajmiemy się w odpowiednich sekcjach recenzji.

Przetestowaliśmy smartfon realme 9 Pro+ z Androidem 12 i najnowszą nakładką producenta realme UI 3.0. Czy MediaTek Dimensity 920 5G, aparat Sony IMX766 i ładowanie mocą 60 W wystarczą do zapewnienia sukcesu rynkowego? Odpowiadamy.

Smartfon realme 9 Pro+ został wyposażony w 6,43-calowy panel Super AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Przy proporcjach 20:9 oznacza to zagęszczenie na poziomie 409 ppi. Za wydajność odpowiadają jednostka Mediatek Dimensity 920 5G wykonana w 6 nm procesie technologicznym, GPU Mali-G68 MC4 oraz pamięć UFS 2.2. Lekka (182 gramy) i smukła (7,9 mm grubości) konstrukcja nie jest co prawda wodoodporna, ale udało się w niej schować satysfakcjonujący setup fotograficzny. Na zestaw odpowiedzialny za zdjęcia i wideo składają się z 50 MP szeroki kąt Sony IMX766, ultraszeroki kąt z matrycą o rozdzielczości 8 MP oraz 2 MP aparat do zdjęć typu makro. Selfie zapewni 16 MP przednia kamerka. Akumulator o pojemności 4500 mAh naładujemy mocą 60 W przy użyciu technologii SuperDart Charge. Nad sprawną pracą całości czuwa Android 12 z autorską nakładką producenta realme UI 3.0.

realme 9 Pro+ Motorola moto g200 5G Procesor MediaTek Dimensity 920 5G Qualcomm Snapdragon 888+ Ekran 6,43-calowy Super AMOLED

2400 x 1080 pix

90 Hz

20:9 6,8-calowy IPS

2460 x 1080 pix

144 Hz

20:9 RAM 6 GB i 8 GB 8 GB Pamięć na dane 128 GB i 256 GB 128 GB Aparat główny 50 MP szeroki kąt f/1.8

8 MP ultraszeroki kąt f/2.3

2 MP makro f/2.4 108 MP szeroki kąt f/1.9

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP czujnik głębi f/2.4 Przednia kamerka 16 MP f/2.5 16 MP f/2.2 Akumulator 4500 mAh

60 W 5000 mAh

30 W System Android 12, realme UI 3.0 Android 11, My UX Wymiary i waga 160 x 73,3 x 7,9 mm

182 g 168,1 x 75,5 x 8,9 mm

202 g Cena 1799 zł (6 GB + 128 GB)

1999 zł (8 GB + 256 GB) 1999 zł (8 GB + 128 GB)

Za realme 9 Pro+ w opcji 6 GB + 128 GB zapłacimy 1799 zł, natomiast wariant 8 GB + 256 GB to wydatek 1999 zł. Choć nie jest to szczególnie niska kwota jak na średniaka, sprzęt ma szansę w starciu z kilkoma mocnymi rywalami. Głównym konkurentem będzie motorola moto g200, która – to trzeba powiedzieć – jest wydajniejsza, natomiast ustępuje realme 9 Pro+ na innym polu. W Motoroli próżno szukać głośników stereo oraz aparatu z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Nie uświadczymy tam aktualnie najnowszej wersji Androida. Właśnie w tych trzech przypadkach realme 9 Pro+ okazuje się bardziej interesującą propozycją. Sprzęt oferuje również kilka cech, o których konkurencja zdawała się zapominać. Do rzeczy.