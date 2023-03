Ratchet & Clank: Rift Apart - ekskluzywny tytuł na PlayStation 5 może wkrótce dostać port PC. Wskazują na to pewne oferty pracy

Od pewnego już czasu Sony dość regularnie wprowadza swoje exclusive'y na rynek pecetowy. I przeważnie robi to w sposób wzorowy - starczy wspomnieć na przykład znakomite porty God of Wara czy Marvel's Spider-Man. Taka polityka zdaje się wychodzić na dobre wszystkim stronom, bo nie wydaje się, by ten trend miał w najbliższym czasie zostać przerwany. Zwłaszcza, że być może trafiono na trop kolejnego tytułu, który zasili wspomniane grono.

Ratchet & Clank: Rift Apart może stać się kolejną ekskluzywną grą, którą Sony doda do oferty na komputery osobiste. Wskazują na to pewne oferty pracy.

Pojawiła się potencjalna poszlaka wskazująca, że na PC pojawi się kolejny tytuł od Insomniac Games: rewelacyjny Ratchet & Clank: Rift Apart. Trafił na nią jeden z użytkowników Reddita, natykając się na pewne osobliwe ogłoszenie na stronie studia Nixxes Software, czyli ekipy pracującej w przeszłości np. nad rzeczonym portem Spider-Mana. Poszukują tam inżyniera UX/UI do pracy nad interfejsem przy pecetowych grach AAA. Wśród plusów można znaleźć znajomość oprogramowania Coherent, wcześniej używanego właśnie przy pracy nad Rift Apart.

Powyższe doniesienia na razie są oczywiście niezweryfikowane przez żadne oficjalne źródła, jednak ta logika ma sens. Fakt faktem Sony zamawia tworzenie pecetowych portów dość regularnie. God of War pojawił się na komputerach na krótko przed Marvel's Spider-Man - oba hity wprowadzono na konsole w 2018 roku. Premierę Ratchet & Clank: Rift Apart na PlayStation 5 w 2021 roku o parę miesięcy poprzedził z kolei Returnal, który ostatnio zawitał na PC. W takim wypadku teraz istotnie przychodziłaby kolej na świetną platformówkę od zespołu Insomniac...

Źródło: Reddit, Nixxes