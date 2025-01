PS Plus Essential z oficjalną ofertą na luty. Sony dostarczy nam PayDay 3, High on Life i Pac-Man World Re-Pac

Różnie ostatnio bywa, jeżeli chodzi o kolejne oferty podstawowego pakietu Playstation Plus. Na koniec ubiegłego roku mogliśmy zagrać choćby w świetnie oceniane It Takes Two i Aliens: Dark Descent, z kolei w styczniu pojawiło się m.in. Suicide Squad: Kill the Justice League, czyli jedno z największych rozczarowań ostatnich lat. Najwyraźniej Sony na początek roku idzie podobną drogą, choć poza takim sobie PayDay 3 pojawia się coś naprawdę wartego uwagi.

W przyszłym miesiącu w skład PS Plus Essential wejdą PayDay 3, High on Life oraz Pac-Man World Re-Pac. Będą dostępne od 4 lutego.

Czego by nie powiedzieć o ofertach Sony, różnorodności na pewno nie da się im odmówić. A PayDay 3, High on Life i Pac-Man World Re-Pac w ramach PS Plus Essential są bardzo dobrymi przykładami. Ten pierwszy tytuł miał być ukoronowaniem słynnej serii od Starbreeze, okazało się jednak, że rozliczne problemy sprawiły, iż tytuł okazał się sporym rozczarowaniem. Nie tylko nie przyjął się na rynku, ale zebrał cięgi tak od krytyków, jak i - nade wszystko - graczy, skarżących się na choćby fatalny matchmaking. Teraz możecie łatwo sprawdzić, czy pewne elementy zostały poprawione, a w razie czego są jeszcze dwie inne pozycje.

Drugie na liście jest High on Life. To bardzo satyryczny shooter z 2022 roku, który bazuje na bardzo specyficznym, nieraz kontrowersyjnym poczuciu humoru. Ale nie ma co się temu dziwić, gdyż pracował przy nim jeden z twórców serialu Rick i Morty. Wcielimy się w pewnego młodzieńca, który przypadkiem zostaje przeniesiony na inną planetę i zostaje międzygalaktycznym łowcą nagród. Wspierają go między innymi... inteligentne, gadające bronie. No i jest jeszcze Pac-Man World Re-Pac - odświeżona wersja klasycznego hitu z 1999 roku, w której tytułowy bohater musi ocalić swoich przyjaciół i pokonać złego Toc-Mana.

Źródło: Sony