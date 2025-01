Virtua Fighter 5 R.E.V.O - kultowa bijatyka w znacząco odnowionej formie wreszcie na Steamie. Zwiastun i pierwsze opinie graczy

Virtua Fighter to nie tylko jedna z najważniejszych serii dla Sega, ale także całego gatunku. W 1993 roku, z początku tylko na automatach, pojawiła się pierwsza część. Zaprojektowano ją w przełomowym jak na tamte czasy trójwymiarze - a to był jedynie początek. W roku 2006 zawitała już piąta odsłona, która potem otrzymała solidny remaster. Obecnie pecetowcy mogą już zagrać w kolejne odświeżenie, które kilka lat temu zadebiutowało na PS4.

Na Steam zawitało Virtua Fighter 5 R.E.V.O. Na obecną chwilę jednak ma cierpieć na pewne problemy i ma mieszane opinie wśród graczy.

W ostatnich tygodniach pojawiła się informacja o mającej powstać zupełnie nowej części słynnej bijatyki, choć nie dostaliśmy jeszcze zbyt wielu konkretnych informacji na ten temat. Żeby podgrzać atmosferę, Sega sprezentowała na początek tygodnia Virtua Fighter 5 R.E.V.O, pozwalając posiadaczom komputerów osobistych najlepszą wersję piątej odsłony. A przynajmniej w domyśle, bo jak wskazuje sporo komentarzy na Steamie, przed deweloperami jeszcze trochę pracy, by ewentualnie pewne aspekty poprawić.

Warto odnotować, że same podstawy rozgrywki raczej nie są poddawane krytyce. Jakkolwiek zatem pod pewnymi względami jest to w istocie najlepsza wersja, w wielu ważnych dla graczy aspektach ma zawodzić. Wśród nich najbardziej na minus zdaje się wyróżniać chaotyczny matchmaking w rozgrywkach online. Wspomina się również o niedoborze trybów gry, czy personalizacji wojowników i kupowanie ponad dwukrotnie droższego 30th Anniversary Edition staje się w pewnych przypadkach koniecznością. Niemniej dla osób, które chciały po prostu zagrać w Virtua Fighter 5 w najbardziej zaawansowanej gameplayowo wersji, to nadal wydaje się solidną propozycją. Szczególnie, że podstawowa gra kosztuje 75 zł (a do 3 lutego nawet 60).

