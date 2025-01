Nowy Snake wymaga mikroskopu, aby w niego zagrać. Kultowa gra wideo została przeniesiona do świata subpikseli

Zapewne wielu czytelników PurePC pamięta obecną na telefonach od fińskiej firmy Nokia grę Snake, która pojawiła się po raz pierwszy w 1998 roku na modelu Nokia 6110. Ten gatunek zapoczątkowała jednak produkcja z automatów o nazwie Blockade z 1976 roku. Każdy tytuł z tej kategorii był dowodem na to, że bardzo często siła tkwi w prostocie. Z czasem pojawiło się mnóstwo odsłon popularnego Snake'a, a tym razem możemy w niego zagrać na mikroskopijnym poziomie.

Od 1976 roku na rynku pojawiło się wiele wersji popularnego Snake'a. Jednak chyba nikt do tej pory nie wpadł na to, że rozgrywkę można prowadzić na subpikselach w monitorze. Autorem nowej odsłony jest Patrick Gillespie.

W ekranach, które oparte są na panelach LCD, wszystkie kolory wyświetlane są za sprawą subpikseli. Zazwyczaj każdy piksel na monitorze tego typu składa się z 3 subpikseli: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Z tych trzech barw mogą zostać utworzone pozostałe - tutaj w grę wchodzi sterowanie intensywnością emisji subpikseli. Wspomniany już Patrick Gillespie wpadł na pomysł, aby przenieść grę Snake właśnie na ten mikroskopijny poziom. Mimo początkowych trudności podołał zadaniu, a z rezultatem możemy się zapoznać pod tym adresem (bez jakiegoś mikroskopu zbyt wiele nie będziemy w stanie zobaczyć - można użyć aparatu ze smartfona do trybu makro lub specjalnych obiektywów).



20-krotne powiększenie z monitora LG 29UM59-P (29 cali, 2560 x 1080 px)

Cały projekt, który jest niezwykle interesujący, został napisany w języku programowania o nazwie JavaScript. Warto sprawdzić poniższy materiał wideo, gdyż autor odnosi się do bardzo ciekawych informacji, które mogą się okazać takimi także dla wielu z nas. Oprócz tej intrygującej odsłony można wspomnieć o wersji, która zajmuje zaledwie 56 bajtów (LINK). Trzeba przyznać, że ludzka ciekawość całkiem często prowadzi do nietuzinkowych odkryć, które co prawda nie zawsze są zbyt praktyczne, ale też nie o to tutaj chodzi.

Źródło: YouTube @Patrick Gillespie, Ikona: Freepik, Wikipedia