Koorui G7 - zaprezentowano nowy monitor z najwyższą na świecie częstotliwością odświeżania. Pękła kolejna granica

Monitory z częstotliwością odświeżania powyżej 240 Hz nikogo już nie powinny dziwić. W praktyce znani producenci coraz częściej wprowadzają do swojej oferty ekrany oferujące 500 Hz i więcej. Choć można mieć wątpliwości czy tego typu odświeżanie rzeczywiście przynosi zauważalną różnicę, to na pewno nie osiągnęliśmy jeszcze granicy. Udowadnia to dosyć mało znana w Europie i Stanach Zjednoczonych firma Koorui. Jej monitor pobił kolejny rekord.

Chińska firma Koorui zapowiedziała, że jej nowy monitor G7 zaoferuje rekordową częstotliwość odświeżania 750 Hz. Wykorzystanie pełnego potencjału takiego ekranu nie będzie jednak łatwe.

Firma Koorui jest podmiotem chińskim, którego produkty rzadko trafiają na nasz rynek. Wiele wskazuje jednak na to, że jej najnowszy monitor gamingowy G7 zawstydzi pod względem częstotliwości odświeżania propozycje takich firm, jak MSI, ASUS czy ASRock. Oczywiście nie oznacza to, że nie będzie tutaj żadnych kompromisów. Mówimy bowiem o 24,5-calowym ekranie, oferującym zaledwie rozdzielczość 1080p. Odświeżanie sięgnie jednak zawrotnej wartości 750 Hz. Jest to najlepszy wynik na rynku, choć należy mieć na uwadze to, że mówimy tutaj o sprzęcie z matrycą TN (z technologią Quantum Dot). Koorui G7 zaoferuje jednak ponoć bardzo dobry czas reakcji, czyli 0,5 ms GTG, a także niezłe pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 na poziomie 95%. Niestety monitor obsługuje wyłącznie standard HDR400. Są za to technologie redukujące ilość niebieskiego światła i zapobiegające migotaniu obrazu. Wśród złącz należy z kolei wymienić trzy porty HDMI 2.1, pojedynczy DisplayPort 1.4 oraz Audio-Jack 3,5 mm.

Widać wyraźnie, że to niezwykle wysoka częstotliwość odświeżania ma być czynnikiem przyciągającym klientów. Rzecz w tym, że do wykorzystania jej pełnego potencjału niezbędny jest topowy komputer, który może zapewnić 750 FPS-ów. Oczywiście taka wartość jest całkowicie poza zasięgiem w przypadku nowych gier, niezależnie od posiadanego sprzętu. Ponadto nawet dobicie do tej granicy może nie dać odczuwalnej poprawy względem monitora 500 Hz. Kolejnym problemem jest też brak informacji na temat obsługiwanych technologii VRR. Bez nich użytkowanie monitora w grach mogłoby być niezbyt komfortowe. Byłoby jednak zaskoczeniem, gdyby zabrakło AMD FreeSync Premium. Monitor zostanie pokazany podczas startujących właśnie targów CES 2025. Jego masowa produkcja powinna ruszyć w tym roku.

Źródło: Tom's Hardware