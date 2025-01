ASRock wprowadził do swojej oferty nowe monitory Phantom Gaming z matrycą IPS i olbrzymią częstotliwością odświeżania

Na rynku monitorów toczy się podobna rywalizacja, jak w przypadku innego sprzętu komputerowego. Tutaj producenci konkurują jednak oczywiście nie o uzyskanie jak najwyższej wydajności, a o wysoką częstotliwość odświeżania i rozdzielczość. Nowe monitory ASRock z serii Phantom Gaming będą skutecznie rywalizowały w przypadku pierwszej z wymienionych kategorii. Choć ich rozdzielczość nie zachwyca, to odświeżanie robi spore wrażenie.

Nowe monitory ASRock Phantom Gaming PG27FFX2A oraz PG27FFX1B oferują rozdzielczość Full HD, ale wyróżniają się odświeżaniem 520 Hz. Może to być dobra propozycja dla grających w starsze strzelanki sieciowe.

Nowe modele monitorów Phantom Gaming firmy ASRock, o oznaczeniach PG27FFX2A oraz PG27FFX1B, to bliźniacze konstrukcje, które różnią się jedynie dwoma elementami. Pierwszy oferuje dodatkowo zintegrowaną antenę Wi-Fi oraz szersze możliwości regulacji jego położenia (co wiąże się też z inną podstawą). Wszystkie pozostałe parametry są identyczne. Mamy tutaj do czynienia z monitorami Full HD, zatem miłośnicy wyższych rozdzielczości mogą poczuć się nieco rozczarowani, zwłaszcza kontekście 27-calowej przekątnej tych ekranów. Pewną rekompensatą może być częstotliwość odświeżania, która w obu przypadkach wynosi zawrotne 520 Hz. Jest to bardzo wysoka wartość nawet jak na dzisiejsze standardy, zatem mamy pod tym względem do czynienia z czołówką.

ASRock Phantom Gaming PG27FFX2A ASRock Phantom Gaming PG27FFX1B Matryca IPS IPS Przekątna 27" 27" Proporcje ekranu 16:9 16:9 Rozdzielczość 1920 x 1080 px (Full HD) 1920 x 1080 px (Full HD) Rozmiar plamki 0,3108 mm 0,3108 mm Odświeżanie 520 Hz 520 Hz NVIDIA G-Sync Brak Brak AMD FreeSync FreeSync Premium FreeSync Premium Czas reakcji 1 ms (GTG) 1 ms (GTG) Współczynnik kontrastu 1000:1 1000:1 Luminacja 400 cd/m² 400 cd/m² HDR VESA DisplayHDR 400 VESA DisplayHDR 400 Głębia kolorów 8-bit (16,7 mln odcieni barw) 8-bit (16,7 mln odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 94% DCI-P3 / 123% sRGB 94% DCI-P3 / 123% sRGB Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 1.4 Inne złącza 2 x USB-A 3.2 Gen 1

1 x USB-B 3.2 Gen 1

1 x Audio-Jack 3,5 mm 2 x USB-A 3.2 Gen 1

1 x USB-B 3.2 Gen 1

1 x Audio-Jack 3,5 mm VESA 100 x 100 mm 100 x 100 mm Regulacja nachylenia -5° ~ 20° -5° ~ 20° Regulacja obrotu -20° ~ 20° Brak Regulacja wysokości 0 ~ 100 mm Brak Pivot Brak Brak Waga z podstawą 7,7 kg 5,8 kg Wymiary z podstawą 614 x 542 x 258 mm 614 x 460 x 237 mm Zużycie energii Maksymalne: ≤ 68 W Maksymalne: ≤ 68 W Antena WiFi Tak (Wi-Fi 7) Nie

Od strony technicznej PG27FFX2A oraz PG27FFX1B wykorzystują matrycę IPS o czasie reakcji wynoszącym 1 ms GTG. Nie mogło oczywiście zabraknąć wsparcia dla technologii AMD FreeSync Premium, nie ma jednak niestety G-Sync Compatible. Monitory oferują 94% pokrycie kolorów DCI-P3 (123% sRGB). Jest też certyfikat VESA DisplayHDR 400, technologia zapobiegająca migotaniu obrazu oraz technologia ASRock Low Blue Light, która ma ograniczyć ilość niebieskiego światła. Oba monitory zostały wyposażone w dwa złącza HDMI 2.1 oraz jedno DisplayPort 1.4. Użytkownicy mogą skorzystać także z dwóch portów USB-A 3.2 Gen 1, złącza USB-B 3.2 Gen 1 oraz wyjścia słuchawkowego. Nie znamy jeszcze cen tych ekranów.

Źródło: ASRock, VideoCardz