VESA DisplayHDR True Black 1000 to nowy certyfikat dla najjaśniejszych monitorów z ekranami OLED

Ostatnia zmiana w certyfikatach VESA DisplayHDR True Black (tych dla ekranów OLED w monitorach oraz notebookach) miała miejsce w 2021 roku, kiedy to wprowadzono standard VESA DisplayHDR True Black 600. Na kolejną zmianę musieliśmy czekać do ostatnich dni 2024 roku. Organizacja VESA (Video Electronics Standards Association) poinformowała o rozszerzeniu standardów dla OLED o nowy certyfikat VESA DisplayHDR True Black 1000. Ponadto najnowsze monitory będą mogły otrzymać jeszcze wyższy certyfikat dla standardu ClearMR.

VESA DisplayHDR True Black 1000 to nowy certyfikat, przygotowany dla najlepszych monitorów OLED, jakie zapewne dopiero trafią do sprzedaży.

Dotychczas ekrany OLED (czy to w monitorach czy w laptopach) mogły otrzymać jeden z trzech certyfikatów, uwzględniających jakość HDR. Mowa o VESA DisplayHDR True Black 400, DisplayHDR True Black 500 oraz DisplayHDR True Black 600. Teraz dochodzi do tego czwarty poziom - DisplayHDR True Black 1000. Zmiany dotyczą przede wszystkim luminancji w treściach HDR - zarówno na skrawku ekranu jak i na pełnym wyświetlaczu. W przypadku minimalnej jasności na 8% skrawku ekranu (testowane na środku matrycy) i z uwzględnieniem 2% APL, luminancja takiej matrycy OLED ma wynosić 1000 nitów. Minimalna jasność przy nagłym rozbłysku na cały ekran to 500 nitów (wcześniej było to co najwyżej 350 nitów). Minimalna luminancja przy długotrwałym wykorzystaniu całego ekranu także ma wynosić 500 nitów, jeśli producent chce otrzymać certyfikat VESA DisplayHDR True Black 1000. Ekrany OLED, które otrzymają nowy, najwyższy poziom certyfikatu, będą się zatem charakteryzować wyraźnie wyższą jasnością w porównaniu do dotychczasowych modeli.

VESA DisplayHDR True Black 400 VESA DisplayHDR True Black 500 VESA DisplayHDR True Black 600 VESA DisplayHDR True Black 1000 Minimalna jasność na skrawku ekranu (8% całego ekranu, do testu wybrano sam środek matrycy) 400 nitów 500 nitów 600 nitów 1000 nitów Minimalna jasność przy nagłym rozbłysku na cały ekran 250 nitów 300 nitów 350 nitów 500 nitów Minimalna jasność przy długotrwałym wykorzystaniu całego ekranu 250 nitów 300 nitów 350 nitów 500 nitów

Nie zmienia się wymaganie co do maksymalnej luminancji czerni - ta w przypadku ekranów OLED w dalszym ciągu ma nie przekraczać 0.0005 cd/m². Ponadto organizacja VESA poinformowała o wprowadzeniu nowego certyfikatu VESA ClearMR, dotyczącego klarowności obrazu w ruchu. Dotychczas najwyższy standard to był ClearMR 18000 (stosunek wyraźnych pikseli do tych rozmazanych w ruchu). Przykładowo, przy certyfikacie ClearMR 18000, monitory OLED miały stosunek od 165 do 195 razy więcej wyraźnych pikseli w stosunku do niewyraźnych. Przy nowym, najwyższym certyfikacie ClearMR 21000, certyfikowany monitor będzie miał stosunek minimum 195 razy lub więcej. Nowe monitory QD-OLED od Gigabyte oraz MSI na 2025 rok mają uwzględnić certyfikat VESA ClearMR 21000, podobnie jak LG UltraGear GX7 w postaci modelu 27GX790A (Quad HD 480 Hz OLED).

Źródło: VESA