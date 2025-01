VESA na targach CES 2024 prezentuje nowy standard DisplayPort 2.1a, który umożliwia korzystanie z dłuższych przewodów

Półtora roku temu zadebiutował standard DisplayPort 2.1, teraz na targach CES 2024 VESA (Video Electronics Standards Association) przedstawiło światu nieco zmodyfikowaną edycje standardu w wersji 2.1a. Choć warto zaznaczyć, że w dniu pisania tej aktualności na rynku jedynie AMD wykorzystuje DP 2.1 w swoich kartach graficznych Radeon. Nowy standard ma przynieść więcej udogodnień dla użytkowników i nieco zwiększyć transfery przy wykorzystaniu złącz UHBR.

VESA na targach CES 2024 zaprezentowała nowy standard DisplayPort 2.1a, który ma przynieść więcej udogodnień dla użytkowników oraz zbiór protokołów krytycznego bezpieczeństwa dla wyświetlaczy samochodowych Automotive Extension Services.

Nowy standard de facto dotyczy jedynie standardu wtyczek UHBR 13.5, czyli tak zwanego dużego DisplayPort-a. Dotychczas w standardzie DP 2.1 specyfikacją dla tego typu złącza było DP40. Jednak w nowym standardzie DP 2.1a, zostaje ono zamienione na specyfikacje DP54. Ma to zwiększyć transfery dla czterech liniach do 54 Gb/s z wcześniejszych 40 Gb/s. Wcześniej osoby, które potrzebowały przepustowości nieco wyższej od 40 GB/s, musiały sięgnąć po przewody DisplayPort 2.1 ze złączami USB-C zgodnymi z DP80 (80 Gb/s). Co ograniczało ich względem długości przewodu do 1 m. Teraz może się to zmienić, ponieważ przewody 2.1a w specyfikacji DP54 i złączami UHBR 13.5 mogą pasywnie przesłać obraz na długość 2 m, co powinno pozwolić na większą swobodę dla użytkowników.

Automotive Extension Services to zbiór protokołów, które zostały zaimplementowane ze standardami DisplayPort 2.1a i eDP 1.5a. Pierwotnie AES powstał dla wyświetlaczy samochodowych, aby zwiększyć bezpieczeństwo w krytycznych momentach. Odbywa się to za pomocą bezpieczeństwa funkcjonalnego dla głównej ścieżki danych i metadanych, które wykorzystują wielomianowe sygnatury matematyczne CRC (Cyclical Radivalical Redundancy Check) o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa dla każdej klatki danych wideo na ścieżce. Gwarantuje to, że klatka nigdy nie zostanie pominięta ani powtórzona, dzięki czemu krytyczne zdarzenia są zawsze rejestrowane i nigdy nie zostaną pominięte. Protokół zawiera również bardziej zaawansowane profile opcjonalne, które zapewniają bezpieczeństwo funkcjonalne kanału DisplayPort Aux, który przenosi dane poleceń i sterowników poprzez sprawdzanie integralności danych i szyfrowanie. Jednakże dla bliższego nam DisplayPort-a 2.1a przynosi to poprawę jakości trybu MST (Multi-Stream Transport) dla wielu monitorów korzystających z jednego przewodu źródłowego, gdyż wcześniej przy tej funkcji mogły pojawiać się zakłócenia.

Źródło: VESA