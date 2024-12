LG UltraGear 45GX990A to pierwszy na świecie, zginany monitor OLED 5K2K z portem DisplayPort 2.1

Za tydzień rozpoczną się targi CES 2025 w Las Vegas, podczas których zobaczymy nowe karty graficzne, notebooki oraz monitory do gier oraz pracy. Niektóre firmy, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem targów, ujawniają swoje nowości, które wejdą do sprzedaży w najbliższych miesiącach. Jednym z takich producentów jest koreańskie LG, które potwierdziło właśnie dwa nowe monitory: UltraGear GX9 45GX950A oraz 45GX990A. Oba modele zostaną wyposażone m.in. w porty DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 oraz USB-C.

LG oficjalnie potwierdza dwa nowe monitory z serii UltraGear GX9: 45GX950A oraz 45GX990A. Oba wykorzystają matryce OLED.

Oba monitory, a więc 45GX950A oraz 45GX990A wykorzystują 45-calowe ekrany OLED o proporcjach 21:9 oraz rozdzielczości 5120 x 2160 pikseli. Drugi z wymienionych będzie jednocześnie pierwszym monitorem na świecie, w którym wspomniane parametry dla rozdzielczości zostaną połączone z samą konstrukcją matrycy - ta będzie bowiem zginana. LG UltraGear 45GX990A może mieć ekran całkowicie płaski, ale jeśli zdecydujemy się na jego wygięcie, to maksymalny promień krzywizny sięgnie 900R. LG UltraGear 45GX950A jest domyślnie zakrzywiony, a jego promień krzywizny wynosi 800R.

Producent na razie nie podzielił się wszystkimi szczegółami specyfikacji - te poznamy najprawdopodobniej już na samych targach CES w Las Vegas. To co potwierdzono, to fakt że oba monitory otrzymają funkcję Dual Mode, z możliwością wyboru proporcji obrazu (21:9 lub 16:9) oraz rozmiaru ekranu (45", 39", 34" lub 27"). Nie zabraknie również wsparcia dla technik odświeżania NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium. Potwierdzono również czas reakcji na poziomie 0.03 ms, natomiast panele OLED będą wykorzystywały strukturę subpikseli w formacie RGWB. Wśród udostępnionych portów cyfrowych, znajdziemy zarówno HDMI 2.1 jak i DisplayPort 2.1 (producent ponownie nie doprecyzował wersji, jednak spodziewamy się najwyższego standardu UHBR20) oraz USB-C zgodnym z DisplayPort.

Źródło: LG