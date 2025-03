LG UltraGear OLED 45GX950A - Nowa wersja 45-calowego monitora ma otrzymać znacznie wyższą rozdzielczość oraz DisplayPort 2.1

Firma LG niedawno zapowiedziała pierwszy monitor z serii UltraGear dla graczy na 2025 rok. Mowa o LG UltraGear OLED GX7 (27GX790A), który zaoferuje najnowszej generacji matrycę WOLED o rozdzielczości Quad HD oraz o częstotliwości odświeżania 480 Hz, co będzie możliwe dzięki wykorzystaniu złącza DisplayPort 2.1. Wygląda na to, że to niejedyna nowość, jaką wkrótce zobaczymy. W sieci pojawiły się pierwsze szczegóły na temat monitora LG UltraGear 45GX950A, który w porównaniu do poprzedników zaoferuje kilka znaczących zmian.

Według najnowszych informacji, LG przygotowuje monitor UltraGear OLED 45GX950A, który będzie następcą modelu LG UltraGear 45GS95QE-B. Dzięki wykorzystaniu złącza DisplayPort 2.1, monitor zaoferuje znacznie wyższą rozdzielczość w porównaniu do poprzedników.

Dotychczasowe modele LG UltraGear z ekranem OLED o przekątnej 45 cali były ograniczone stosunkowo niską rozdzielczością - 3440 x 1440 pikseli. Jednocześnie odznaczały się one częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz. Ostatnim takim modelem był LG UltraGear 45GS95QE-B. Tymczasem koreański producent przygotowuje się do ogłoszenia przyszłorocznego modelu - LG UltraGear 45GX950A, który pojawił się w koreańskiej bazie służącej do certyfikacji nowych urządzeń. Monitor ten ma skorzystać z nowej generacji panelu WOLED o rozmieszczeniu subpikseli w stylu RGWB (Red, Green, White, Blue).

Nowa matryca ma zaoferować również znacznie wyższą rozdzielczość 5120 x 2160 pikseli zamiast wcześniejszych 3440 x 1440 pikseli. Z pewnością dojdzie do tego wysoka częstotliwość odświeżania, choć na razie nie wiemy jeszcze czy będzie to nadal 240 Hz czy więcej. Na pewno jednak monitor zostanie wyposażony w nowe złącze DisplayPort 2.1, co jest jednym z powodów, dla których dokonano tak znaczącej zmiany w kontekście rozdzielczości. Formalna zapowiedź LG UltraGear 45GX950A powinna nastąpić w trakcie targów CES 2025 w Las Vegas.

Źródło: Notebookcheck