Test LG UltraGear 32GS95UE-B - Najtańszy monitor OLED z ekranem 4K 240 Hz oraz Full HD 480 Hz i z wybitną jakością obrazu

Firma LG Electronics w tym roku po raz pierwszy zaprezentowała ekrany OLED (WOLED), charakteryzujące się możliwością pracy w dwóch trybach (tzw. Dual Mode): 4K przy częstotliwości odświeżania 240 Hz lub Full HD wraz z odświeżaniem 480 Hz. Nowa matryca trafiła w podobnym czasie do dwóch monitorów - jeden z nich mieliśmy już okazję testować, natomiast teraz przyszła pora na LG UltraGear 32GS95UE-B. Monitor ten w rzeczywistości jako pierwszy trafił do sprzedaży w Polsce. Przez ostatnie kilkanaście dni miałem okazję korzystać z urządzenia na co dzień. Jednej rzeczy jestem pewny - jest to nie tylko najtańszy obecnie monitor o takich parametrach, ale jest również bardziej dopracowany pod względem jakości obrazu oraz działania trybu Dual Mode.

Autor: Damian Marusiak

LG UltraGear 32GS95UE-B wykorzystuje 31,5-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Częstotliwość odświeżania to 240 Hz, natomiast czas reakcji GtG to tylko 0.03 ms. Tym samym nawet w natywnej rozdzielczości otrzymujemy bardzo szybki panel, który będzie przez wiele lat oferował doskonałą jakość w ruchu. Jeśli jednak jesteśmy fanami dynamicznych gier multiplayer (również tych e-sportowych), to firma proponuje nam możliwość wykorzystania wyświetlacza w trybie Dual Mode. Jednym przyciskiem zmieniamy rozdzielczość na Full HD, jednocześnie dwukrotnie zwiększając częstotliwość odświeżania - do 480 Hz. LG UltraGear 32GS95UE-B został w Polsce wyceniony na 5589 złotych i już od jakiegoś czasu można go nabyć.

LG UltraGear 32GS95UE-B to drugi na rynku monitor (choć w rzeczywistości pierwszy, który trafił na rynek, także w Polsce), wykorzystujący matrycę WOLED z warstwą Micro Lens Array+ oraz z trybem Dual Mode (4K 240 Hz lub Full HD 480 Hz). Cena monitora wynosi 5589 złotych.

Ekran jest zgodny z 10-bitową głębią barw, co pozwala na prezentację ponad miliarda odcieni barw. Pokrycie przestrzeni barw sRGB oraz DCI-P3, według oficjalnej specyfikacji, wynosi odpowiednio 100% oraz ~99%. Jeśli chodzi o złącza cyfrowe, to do dyspozycji oddano jeden port DisplayPort 1.4 DSC oraz dwa HDMI 2.1 o pełnej przepustowości. Na pokładzie monitora nie brakuje także HUB z dwoma portami USB 3.2 typu A oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. LG UltraGear 32GS95UE-B posiada 2-letnią gwarancję producenta z uwzględnieniem ewentualnych wypaleń na matrycy. Jest to również obecnie najtańszy monitor OLED z trybem Dual Mode (co nie oznacza oczywiście, że jest tani) - jego cena wynosi w Polsce dokładnie 5589 złotych.

LG UltraGear OLED 32GS95UE ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP MSI MPG 321URX Matryca OLED (WOLED) + Micro Lens Array+ (MLA+) OLED (WOLED) + Micro Lens Array+ (MLA+) QD-OLED Podświetlenie OLED OLED OLED Zakrzywienie ekranu - - - Przekątna 31,5" 31,5" 31,5" Rozdzielczość 3840 x 2160 (16:9) 3840 x 2160 (16:9) 3840 x 2160 (16:9) Odświeżanie 4K - do 240 Hz

Full HD - do 480 Hz

Tryb Dual Mode 4K - do 240 Hz

Full HD - do 480 Hz

Tryb Dual Mode 240 Hz Rozmiar plamki 0.182 mm 0.182 mm 0.182 mm NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible G-SYNC Comptible G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium Pro FreeSync Premium Pro FreeSync Premium Pro Czas reakcji 0.03 ms 0.03 ms 0.03 ms Współczynnik kontrastu ∞:1 ∞:1 ∞:1 Luminancja 275 nitów (typowo, SDR)

400 nitów (maks. w SDR)

Do 1300 nitów (maks. w HDR) 250 nitów (typowo, SDR)

450 nitów (maks. w SDR)

Do 1300 nitów (maks. w HDR) 250 nitów (typowo, SDR)

Do 1000 nitów (maks. w HDR) HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 Głębia kolorów 10-bit (1.07 mld odcieni barw) 10-bit (1.07 mld odcieni barw) 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 100% sRGB

~98,5% DCI-P3 100% sRGB

~99% DCI-P3 100% sRGB

~99% DCI-P3 Złącza cyfrowe 1x DisplayPort 1.4 DSC

2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4 DSC

2x HDMI 2.1

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4 / PD do 90 W)

1x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4 / PD do 15 W) 1x DisplayPort 1.4a

2x HDMI 2.1

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4 / PD do 90 W) HUB USB 2x USB 3.2 typu A Gen.1 3x USB 3.2 typu A Gen.1 2x USB 2.0 typu A Inne złącza 1x Audio-jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki 10 W (x2) - - VESA 100x100 100x100 100x100 Waga z podstawą 9,0 kg 7,3 kg 12,3 kg Wymiary z podstawą 713 x 627 x 279 mm 714 x 469 x 274 mm 718 x 483 x 242 mm Gwarancja 2 lata (plus na wypalenia) 3 lata (plus na wypalenia) 3 lata Cena 5589 złotych 6799 złotych 5299 złotych

W teście monitora LG UltraGear 32GS95UE-B skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia diod OLED oraz luminancję we wszystkich trybach, oferowanych przez sprzęt. Omówimy także kąty widzenia, input lag (opóźnienia matrycy), smużenie oraz pobór mocy.

Artykuł zawiera lokowanie produktu marki LG