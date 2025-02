LG UltraGear OLED GX7 - Monitor Quad HD o częstotliwości odświeżania 480 Hz i portem DisplayPort 2.1

W przyszłym roku zadebiutuje nowa generacja kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 - jedną z ich nowości będzie w końcu przejście z DisplayPort 1.4a na DisplayPort 2.1a (UHBR20), co pozwoli w końcu wprowadzić na rynek większą liczbę monitorów z najnowszym standardem złącza DisplayPort. Jednym z takich monitorów będzie LG UltraGear OLED GX7 (27GX790A), który został już teraz zapowiedziany, mimo że formalnie po raz pierwszy zostanie publicznie zaprezentowany na targach CES 2025 w Las Vegas.

LG UltraGear OLED GX7 (27GX790A) to nowy monitor dla graczy z ekranem OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, z odświeżaniem 480 Hz oraz wyposażony w złącze cyfrowe DisplayPort 2.1. Cena wynosi 999 dolarów.

LG UltraGear OLED GX7 wykorzysta najnowszej generacji matrycę WOLED o przekątnej 26,5 cali oraz rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. W porównaniu do dotychczasowych modeli (także 27 cali QHD, ale 240 Hz), najnowszy LG będzie oferował częstotliwość odświeżania na poziomie 480 Hz. Takie parametry będą możliwe do zrealizowania dzięki wykorzystaniu złącza DisplayPort 2.1. Choć w notatce prasowej próżno mi było znaleźć informację o dokładnym standardzie DP 2.1, z pomocą przychodzi amerykańska witryna LG, która już podaje informacje o monitorze. Na stronie można znaleźć informację, że częstotliwość odświeżania 480 Hz jest możliwa do uzyskania, dzięki przepustowości złącza DisplayPort 2.1, wynoszącej 80 Gb/s. To z kolei wskazuje jasno, że mamy do czynienia z DisplayPort 2.1 w wersji UHBR20.

Specyfikacja LG UltraGear OLED GX7 Typ matrycy OLED (WOLED) Przekątna ekranu 26,5 cali Rozdzielczość 2560 x 1440 (16:9) Częstotliwość odświeżania 480 Hz NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium Pro HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 Współczynnik kontrastu ∞:1 Jasność 275 nitów (typowo, SDR) Pokrycie przestrzeni barw 100% (sRGB), 98,5% (DCI-P3) Głębia barw 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Czas reakcji 0.03 ms GtG Porty 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 2.1 (przypuszczalnie UHBR20) HUB USB 2x USB 3.2 typu A Gen.1 VESA 100x100 Pivot Tak Cena 999 dolarów

LG UltraGear OLED GX7 będzie również wspierał techniki odświeżania w postaci NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium Pro. Pokrycie przestrzeni barw sRGB oraz DCI-P3 to odpowiednio 100% oraz 98,5%, a czas reakcji to standardowe (jak na WOLED) 0.03 ms GtG. Oprócz wspomnianego wcześniej portu DisplayPort 2.1, monitor otrzyma także dwa złącza HDMI 2.1 oraz HUB z dwoma USB 3.2 typu A Gen.1. Na amerykańskiej stronie widnieje cena 999 dolarów, natomiast dostępność planowana jest najwcześniej na koniec pierwszego kwartału 2025 roku (do końca marca).

