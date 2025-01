LG Display prezentuje pierwszy ekran typu Tandem OLED dla laptopów - jaśniejszy i mniej podatny na wypalenia

Kilka tygodni temu firma Apple zaprezentowała nową generację tabletów iPad Pro, w których po raz pierwszy skorzystano z ekranów Tandem OLED, za produkcję których odpowiada LG Display. Jest to de facto połączenie dwóch paneli, w celu uzyskania jeszcze bardziej nasyconego w barwy obrazu, jaśniejszego oraz mniej podatnego na wypalenia. Teraz LG Display ogłasza, że technologia Tandem OLED zmierza do ekranów dla laptopów.

Dell XPS 13 9345 będzie jednym z pierwszych laptopów, w których pojawi się nowy ekran Tandem OLED od LG Display. Nowa matryca będzie smuklejsza, ale przede wszystkim bardziej odporna na wypalenia.

Na chwilę obecną LG Display potwierdza produkcję 13-calowych wyświetlaczy, wykonanych w technologii Tandem OLED. Jest to typ matrycy, w którym skumulowano światło z dwóch osobnych paneli OLED. Pozwala to na zaoferowanie m.in. wyższej luminancji w porównaniu do klasycznego OLED-a tej samej firmy. LG Display zapowiada, iż pierwsza generacja Tandem OLED dla laptopów zaoferuje jasność wyższą o 28%. Dodatkowo, dzięki nowej technologii produkcji oraz optymalizacjach w tworzeniu komponentów, 13-calowy Tandem OLED będzie smuklejszy o 40% w porównaniu do zwykłych ekranów OLED.

Najważniejszą zaletą będzie niewątpliwie zwiększenie trwałości takiego panelu (mowa o dwukrotnie dłuższej żywotności), przez co będzie on mniej podatny na wypalenia w dłuższym okresie czasu. Wpływ na to będzie miała także redukcja poboru mocy takiego panelu - zużycie mocy będzie bowiem obniżone o 40% względem dotychczasowego panelu OLED o takiej samej przekątnej i rozdzielczości. Matryca zaoferuje rozdzielczość 2880 x 1800 pikseli, pełne pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 oraz będzie certyfikowana jako VESA DisplayHDR True Black 500. Na początku matryca trafi do nowych ultrabooków Dell XPS 13 9345, ale z czasem z pewnością będzie trafiać do kolejnych, 13-calowych urządzeń.

Źródło: LG Display