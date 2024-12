Test AOC AGON PRO AG276QZD - Monitor OLED dla graczy. Dobra jakość obrazu i wybitna szybkość matrycy w ruchu

W ostatnich miesiącach widzimy coraz większe zainteresowanie ekranami OLED w monitorach. Najwięksi producenci monitorów tym samym coraz chętniej oferują swoje propozycje, bazując na matrycach zarówno od LG Display (WOLED) jak również od Samsung Display (QD-OLED). Obecnie praktycznie każdy duży producent monitorów posiada w ofercie modele z takimi matrycami - LG, Samsung, ASUS, Acer, Corsair, AOC / Philips, MSI czy KTC. Dzisiaj przyjrzymy się dokładniej modelowi AOC AGON PRO AG276QZD, który oferuje blisko 27-calowy ekran OLED o wprost fenomenalnej szybkości, dzięki czemu może być świetnym rozwiązaniem dla graczy, potrzebujących wysokiej klasy matrycy np. do szybkich gier.

Autor: Damian Marusiak

AOC AGON PRO AG276QZD wykorzystuje 27-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i przy maksymalnej częstotliwości odświeżania sięgającej 240 Hz. Na pozór jest zatem bardzo podobny jak chociażby LG UltraGear 27GR95QE-B czy KTC G27P6 OLED, które mieliśmy już okazję w przeszłości testować. Czym AOC się różni? Po pierwsze (i tu na minus) zamiast dwóch portów HDMI 2.1 otrzymamy dwa złącza HDMI 2.0 (gorzej niż w LG, ale tak samo jak w KTC). Tym samym po kablu HDMI będziemy w stanie uzyskać natywną rozdzielczość maksymalnie przy odświeżaniu na poziomie 144 Hz. Aby wykorzystać w pełni panel OLED, konieczne będzie skorzystanie ze złącza DisplayPort 1.4. Monitor od AOC oferuje z kolei ekstremalnie niski czas reakcji, wynoszący 0.01 ms GtG. Nie jest to tylko czcze gadanie, bo w ruchu monitor ten prezentuje się po prostu wybornie.

AOC AGON PRO AG276QZD to jeden z monitorów dla graczy, wykorzystujący matrycę OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli wraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz.

Ekrany OLED produkowane przez LG Display to tzw. WRGB OLED, gdzie pomiędzy czerwoną, zieloną oraz niebieską diodę umieszcza się dodatkową, białą diodę. Matryca oferuje rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli i częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz - z tego powodu może być doskonałym rozwiązaniem do dynamicznych gier. Jako że mamy do czynienia z ekranem OLED, nie znajdziemy tutaj żadnych fikołków w postaci np. 8-bitowej głębi barw z dodatkiem FRC. Matryca od LG Display i wykorzystana w monitorze AOC AGON PRO AG276QZD, oferuje w pełni 10-bitową głębię barw, co przekłada się na prezentację ponad miliarda odcieni barw. Nie brakuje również obsługi podstawowego standardu HDR10. Dzięki znakomitej jakości czerni i wysokiemu kontrastowi, użytkownicy mogą liczyć na wyjątkowo plastyczny obraz, niemal jak żywy. Choć ekrany OLED zwykle mają błyszczącą powierzchnię, matryca w AOC AGON PRO AG276QZD wykorzystuje matową powłokę, dzięki czemu w ekranie praktycznie nic się nie odbija.

AOC AGON PRO AG276QZD LG UltraGear 27GR95QE-B KTC G27P6 OLED Przekątna 26,5" 26,5 26,5" Rozdzielczość 2560 x 1440 (16:9) 2560 x 1440 (16:9) 2560 x 1440 (16:9) Typ matrycy OLED (WOLED) OLED (WOLED) OLED (WOLED) Kąty widzenia 178°/178° 178°/178° 178°/178° Współczynnik kontrastu ∞:1 ∞:1 ∞:1 Częstotliwość odświeżania 240 Hz 240 Hz 240 Hz Zakrzywienie - - - NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible G-SYNC Compatible G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium FreeSync Premium FreeSync Premium Czas reakcji 0.01 ms GtG 0.03 ms GtG 0.03 ms GtG Pokrycie barw ~98,5% DCI-P3 ~95% DCI-P3 ~95% DCI-P3 Głębia barw 10-bit (1.07 mld odcieni) 10-bit (1.07 mld odcieni) 10-bit (1.07 mld odcieni) Luminancja ~350 nitów (SDR)

Do 1000 nitów (HDR) 200 nitów (SDR)

Do 1000 nitów (HDR) ~350 nitów (SDR)

Do 1000 nitów (HDR) Porty 2x HDMI 2.0

2x DisplayPort 1.4

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm 2x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4

1x USB-C (DP 1.4 / PD do 65 W)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki 5 W (x2) - 5 W (x2) Pivot Tak Tak Tak KVM - - Tak Waga z podstawą 6,41 kg 7,35 kg 5,2 kg Wymiary 604,4 x 396,6-526,6 x 233,9 mm 604,4 x 464,4-574,4 x 258 mm 604,4 x 428,4-538,4 x 206,5 mm Standard VESA 100x100 100x100 75x75 Cena ~3500 zł ~3999 zł ~3269 zł

W teście monitora AOC AGON PRO AG276QZD, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz jakość czerni. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.