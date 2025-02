Test LG UltraGear OLED 27GR95QE-B - Doskonała jakość obrazu i jeden z najlepszych monitorów dla graczy

Jakiś czas temu koreańska firma LG Display zaczęła produkować pierwsze ekrany OLED dla gamingowych monitorów. W ostatnich miesiącach doczekaliśmy się prezentacji dwóch ekranów, wykorzystujących technologię samoświecących diod organicznych. Pierwszy ekran ma przekątną 45 cali przy rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli, natomiast drugi to klasyczny panoramiczny panel o przekątnej 27 cali oraz rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Ten pierwszy pojawił się już w monitorach od LG czy Corsair, z kolei drugi z wymienionych trafił także do monitora LG, a także ASUS. Do testów otrzymaliśmy model LG UltraGear OLED 27GR95QE-B, który pod wieloma względami jest doskonałym wyborem dla graczy, poszukujących ekstremalnie szybkiej matrycy.

Autor: Damian Marusiak

LG UltraGear 27GR95QE-B nie wchodzi jeszcze w rejony bardzo wysokich rozdzielczości, dzięki czemu dobrze sprawdzi się również przy współczesnych zestawach komputerowych. Model ten wykorzystuje panel o rozdzielczości Quad HD, jednak łączy się on z bardzo wysoką częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz - takie parametry są dostępne zarówno po kablu HDMI jak również DisplayPort. Monitor OLED charakteryzuje się ponadto bardzo niskim czasem reakcji, wynoszącym zaledwie 0.03 ms GtG. Ze względu na sposób działania matryc OLED, takie parametry powinny skutkować niemal całkowitym pozbyciem się efektów ghostingu czy zminimalizować do zera widoczność powidoków. Do tego dochodzi jeszcze blisko 95% pokrycia przestrzeni DCI-P3 oraz wsparcie dla HDR. Finalnie okazuje się, że LG UltraGear 27GR95QE-B pod pewnymi względami jest wręcz najlepszym monitorem, z jakim mieliśmy do czynienia. Podkreślam jednak, że pod pewnymi, bo w innych aspektach wciąż mu brakuje do bycia perfekcyjnym.

LG UltraGear OLED 27GR95QE-B to obecnie jeden z przystępniejszych monitorów z ekranem OLED w rozmiarze 27 cali. Oferuje on jednocześnie rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli oraz częstotliwość odświeżania 240 Hz.

Ekrany OLED produkowane przez LG Display to tzw. WRGB OLED, gdzie pomiędzy czerwoną, zieloną oraz niebieską diodę umieszcza się dodatkową, białą diodę. Matryca oferuje rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli i częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz - z tego powodu może być doskonałym rozwiązaniem do dynamicznych gier. Jako że mamy do czynienia z ekranem OLED, nie znajdziemy tutaj żadnych fikołków w postaci np. 8-bitowej głębi barw z dodatkiem FRC. Matryca od LG Display oferuje w pełni 10-bitową głębię barw, co przekłada się na prezentację ponad miliarda odcieni barw. Nie brakuje również obsługi podstawowego standardu HDR10. Ponadto OLED charakteryzuje się idealnym poziomem czerni oraz ekstremalnie wysokim kontrastem, wpływającym na niezwykłą wręcz plastyczność obrazu. Choć ekrany OLED zwykle mają błyszczącą powierzchnię, w przypadku LG UltraGear 27GR95QE-B wykorzystano matową powłokę, dzięki czemu w ekranie praktycznie nic się nie odbija.

Specyfikacja monitora LG UltraGear 27GR95QE-B Przekątna 27" Rozdzielczość 2560 x 1440, Quad HD (16:9) Typ Matrycy OLED Kąty widzenia 178°/178° Kontrast statyczny ∞:1 Odświeżanie 240 Hz Zakrzywienie - NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium Czas reakcji 0.03 ms GtG Pokrycie palety barw DCI-P3 ~95% Głębia kolorów 10-bit, 1.07 mld odcieni barw Jasność 200 nitów (SDR), do 600 nitów (HDR) HDR HDR10 Złącza obrazu HDMI 2.1 (x2), DP 1.4 Hub USB USB 3.2 (x2) Głośniki - Pivot Tak Waga z podstawą 7,35 kg Wymiary (z podstawą) 604,4 x 574,4 x 258 mm (maks. wysokość)

604,4 x 464,4 x 258 mm (min. wysokość) Standard VESA 100x100 Cena 4499 złotych

W teście monitora LG UltraGear OLED 27GR95QE-B, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.