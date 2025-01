W takiego Tetrisa jeszcze nie grałeś. Kultowa gra wideo została przeniesiona do świata dokumentów PDF

1984. Z jakim wydarzeniem kojarzy Ci się ten rok? Narodzinami Marka Zuckerberga, założeniem firmy Dell, czy może wprowadzeniem na rynek komputera Commodore 16? Całkiem istotne rzeczy działy się także za naszą wschodnią granicą, gdyż właśnie w tym roku w Związku Radzieckim pojawiła się kultowa gra Tetris. Przez kolejne lata gracze mogli wypróbować naprawdę wiele odsłon tej produkcji. Jedna z nich pozwoli nam wkroczyć w ten geometryczny świat przez dokument PDF.



fot. cottonbro studio (Pexels)

Przeglądarki internetowe oferują nam dziś wbudowane czytniki PDF, więc nie trzeba się posiłkować zewnętrznymi programami do ich odczytu. Jak już wspomniano, dokumenty te mogą stać się częściowo interaktywne poprzez zawarcie w nich skryptów napisanych w języku JavaScript. Mozilla Firefox korzysta z czytnika opartego na bibliotekach PDF.js, natomiast Google Chrome i inne oparte na silniku Chromium zazwyczaj wykorzystują do działania w tym aspekcie technologię PDFium. Natomiast żadna przeglądarka nie zapewnia pełnej obsługi JavaScript w przypadku plików PDF. Nie przeszkodziło to pewnemu Holendrowi w tym, żeby w dokumencie PDF stworzyć działającą grę Tetris.

Here's a working game of Tetris inside a PDF. Even has keyboard controls (by typing WASD in an input box). Plus, upon game-over you can "save" your score by printing the page ;)https://t.co/YrOInaHOUY



Should work in most browsers (built for pdfium/PDF.js). pic.twitter.com/n4CPcitzz9