Wymagania sprzętowe Rise of the Ronin PC. Zapowiedź, data premiery i cena ekskluzywnej dotąd gry dla PlayStation 5

W zeszłym roku na PlayStation 5 zadebiutowało kilka gier ekskluzywnych, w tym m.in. Rise of the Ronin od studia Team Ninja. Jak wiadomo, Sony sfinansowało ten projekt oraz odpowiadało za wydanie gry na swojej konsoli. Premiera odbyła się w marcu zeszłego roku i wygląda na to, że okres ekskluzywności pomału dobiega końca. Firma KOEI TECMO poinformowała bowiem o nadchodzącej premierze gry na PC (tylko Steam). Co ciekawe, to właśnie KOEI TECMO będzie odpowiadać za wydanie produkcji.

Rise of the Ronin zadebiutuje na PC dokładnie 11 marca. Co ciekawe, to raptem kilka dni przed debiutem Assassin's Creed Shadows, którego akcja toczy się w Feudalnej Japonii. Kto wie, być może część graczy PC będzie wolała sprawdzić Rise of the Ronin zamiast nowego Asasyna. Grę na Steamie wyceniono na 230 złotych bez grosza. Opublikowano jednocześnie wymagania sprzętowe. Do grania w najniższych ustawieniach graficznych, twórcy zalecają posiadanie takich kart jak NVIDIA GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB). Znacznie wyższe są wymagania rekomendowane, przygotowane z myślą o standardowych ustawieniach graficznych (prawdopodobnie średnich) i w 60 FPS-ach. Tutaj studio Team Ninja zaleca posiadanie takich kart jak GeForce RTX 2070 SUPER lub Radeon RX 6700 XT. W obu przypadkach mowa także o upscalowanej rozdzielczości Full HD, ale bez podania dokładnego trybu skalowania. Wiemy natomiast, że Rise of the Ronin na PC będzie wspierać techniki NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS. Ponownie jednak - bez dokładnej informacji o wersji danego rozwiązania. Trzeba również zarezerwować sporo miejsca na dysku. Mowa o 180 GB, w dodatku wymagany jest nośnik SSD.

Minimalne wymagania Rekomendowane wymagania Procesor Intel Core i5-10400

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i5-10600K

AMD Ryzen 5 5600X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

AMD Radeon RX 6700 XT Pamięć RAM 16 GB Dual Channel 16 GB Dual Channel Magazyn danych 180 GB (wymagany SSD) 180 GB (wymagany SSD) Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Rozdzielczość 1920 x 1080 z upscalingiem 1920 x 1080 z upscalingiem Detale gry Najniższe ustawienia Standardowe ustawienia Płynność 30 FPS 60 FPS

Gra na PC będzie wspierać rozdzielczość do 8K włącznie, ultrapanoramiczne monitory oraz opcję samodzielnego przypisania klawiszologii. W grze obecny będzie Ray Tracing, jednak obecnie nie podzielono się szczegółami jakie dokładnie opcje RT znajdą się na PC. Wiadomo, że śledzenie promieni było obecne w jednym z trybów na PlayStation 5, jednak różnice były zaledwie kosmetyczne. Rise of the Ronin na PC będzie obsługiwał do 120 klatek na sekundę. Na karcie Steam można również przeczytać, w sekcji z wymaganiami, iż gra będzie oferować opcję generatora klatek, jednak bez precyzyjnej informacji, które techniki skalowania będą miały włączony ów Frame Generation.

