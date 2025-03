PayDay 3 poniżej oczekiwań, sukcesy Remnant II. Embracer Group podsumowuje wyniki finansowe swoich tytułów

Tegoroczne premiery obfitowały w tyle wzlotów i upadków, że w zasadzie nie da się jednoznacznie ocenić tych jedenastu miesięcy. Gry dopracowane, starające się coś faktycznie wnieść z jakiejś strony (np. Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 Remake) mieszają się z niedopracowanymi projektami (Starfield, Star Wars Jedi: Survivor), a od czasu do czasu trafia się Call of Duty: Modern Warfare III. Ciekawie w tym kontekście prezentuje się raport od grupy Embracer.

PayDay 3 nie spełnił finansowych oczekiwań Embracer Group, podczas gdy Remnant II ma już ponad 2 miliony sprzedanych egzemplarzy.

Powiedzmy sobie szczerze - ani jedna, ani druga pozycja nie miały najlepszego startu. Jednak koniec końców znajdują się w zupełnie innym miejscu. Embracer Group, branżowy gigant borykający się ostatnio z ogromnymi finansowymi komplikacjami, opublikował raport, w którym przyznaje, że nie jest zadowolony z dotychczasowych rezultatów PayDay 3 z ciągnącymi się problemami od katastrofalnej premiery, gdy tytuł był niemalże niegrywalny. Z drugiej strony, Remnant II wyszło dawno na prostą i przekroczyło 2 miliony wyprzedanych kopii.

Wygląda na to, że w ostatecznym rozrachunku gracze wybrali to, co na dłuższą metę im się bardziej opłacało. Remnant II należy co prawda do pozycji, które zostały bardzo źle zoptymalizowane na premierę, ale posiada sporą zawartość, broniącą się w dużej mierze pod kątem kooperacyjnej rozgrywki, a także różnorodność klas pozwalających bawić się buildami. Co więcej, Gunfire Games już teraz pojawiło się z ciekawym DLC. PayDay 3 zaś na starcie było pod większą presją - wszak poprzednia część serii do dziś cieszy się nie lada popularnością. Stan na pierwsze dni po wejściu na rynek - na czele z biedną zawartością, brakiem gry offline i kłopotem z serwerami - sprawił, że niezależnie od potencjalnych poprawek deweloperom trudno będzie się zrehabilitować i odzyskać zaufanie przede wszystkim fanów serii.

Źródło: WCCFtech