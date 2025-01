PayDay 3 - twórcy starają się odbić po słabym wejściu na rynek. Możemy spodziewać się prób wprowadzenia pożądanego trybu

Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o gry, mamy do czynienia z bardzo dziwnym rokiem. Z jednej strony niemal od jego początku trafiają się niekwestionowane hity - od remake'u Dead Space'a aż po Phantom Liberty - z drugiej jednak zalewani jesteśmy plagą źle przygotowanych do premiery tytułów. Nawet jeśli same w sobie są co najmniej dobre pod innymi względami (np. Star Wars Jedi: Survivor), pod kątem technicznym zawodzą. Gra od Starbreeze dołączyła ostatnio do listy.

Deweloperzy PayDay 3 planują zrehabilitować się po debiucie. A mocnym krokiem w dobrym kierunku może być opcja gry bez sieci.

Kiedy tylko zaczyna się wydawać, że jakiś konkretny tytuł 2023 roku zszedł już tak nisko pod kątem rozczarowującej wydajności, niedługo po nim wychodzi pozycja przynajmniej w jakimś zakresie bijąca go na głowę. Mieliśmy sporo takich sytuacji czy to przy okazji wejścia na rynek nieszczęsnego Redfall, które nadszarpnęło wizerunek studia Arkane, wspomnianego Survivora, czy choćby tragicznej gry z Gollumem w roli głównej. Teraz trzeci PayDay zbiera lanie od recenzentów i graczy za m.in. problemy z serwerami i konieczność ciągłej gry online.

Jako że niezadowolenie ze strony grających rośnie, o czym świadczą choćby druzgocące opinie na Steamie, ekipa ze Starbreeze musi działać możliwie jak najszybciej, by przynajmniej zminimalizować straty i ewentualnie przygotować podatny grunt pod przyszły rozwój gry. Na sytuację zdążył już zareagować pełniący obowiązki CEO firmy Tobias Sjögren. W ostatnich dniach zamieścił na przykład wpis informujący, że studio poszukuje obecnie rozwiązania pozwalającego na grę offline. W najbliższy piątek zaś przez kilka godzin zamknięte zostaną serwery, by popracować nad stabilnością serwerów i matchmakingu - jednego z największych popremierowych problemów. Wygląda więc na to, że twórcy wierzą, iż w końcu wyjdą na prostą.

Recommendation; ”Game pass” is better than ”hard pass”…



Jokes aside, been communicated by Andreas for example that team is looking at possibility to add some sort of offline mode. — Tobias Sjögren (@tobiassjogren) September 24, 2023

Źródło: PC Gamer