Procesory Intel Nova Lake w desktopach mogą otrzymać do 52 rdzeni. Szykuje się spory skok względem Arrow Lake

Kilka dni temu pojawiły się pewne informacje na temat nadchodzącej generacji procesorów Intel Nova Lake. Ich debiut planowany jest na 2026 rok i zostaną wprowadzone zarówno w wersji desktopowej jak i mobilnej. W przeciwieństwie do poprzednich generacji, tym razem desktopowe modele mają odznaczać się znacznie poszerzonymi konfiguracjami liczby rdzeni, co powinno przynieść bardzo duży skok wydajności wielowątkowej. Doniesienia te zostały doprecyzowane, dzięki czemu nowe układy zapowiadają się jeszcze ciekawiej.

Najciekawiej zapowiadają się desktopowe procesory Intel Nova Lake, które w obecnej formie miałyby zaoferować maksymalnie 52 rdzenie, w skład których wchodzi 16 rdzeni Coyote Cove (Performance), 32 rdzenie Arctic Wolf (Efficient) oraz dodatkowe 4 rdzenie Arctic Wolf w formie Low Power Efficient (LP E-Core). Ostatnie cztery rdzenie znajdowałyby się w tak zwanym Low Power Island, umieszczonym w bloku SoC (rozwiązanie to wprowadzono po raz pierwszy w procesorach Meteor Lake). Obecne próbki topowych jednostek zawierają również 144 MB pamięci cache w Compute Tile, jednak jest to nadal wstępna konfiguracja i trudno przewidzieć, czy specyfikacja pozostanie niezmieniona do przyszłorocznej premiery czy też zajdą zmiany.

It exists. There’s nothing else for me to add as everything is preliminary.