Procesory Intel Nova Lake mogą zaskoczyć rozbudowanymi konfiguracjami rdzeni Coyote Cove i Arctic Wolf

Ubiegłoroczne procesory Intel Arrow Lake okazały się rozczarowaniem w grach i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Na domiar złego, kolejna generacja stricte desktopowych jednostek zaplanowana jest dopiero na 2026 rok. Mowa o generacji Nova Lake, która przygotowywana jest głównie z myślą o komputerach stacjonarnych. W sieci pojawiły się nowe doniesienia na temat budowy tychże wariantów. Jeśli okażą się prawdziwe, szykuje się spora zmiana względem dotychczasowych układów.

Pojawiły się nowe doniesienia na temat procesorów Intel Nova Lake, których premiera odbędzie się w 2026 roku. Wskazują one, że topowe konfiguracje z odblokowanym mnożnikiem mogą otrzymać znacznie więcej rdzeni Performance oraz Efficient w porównaniu do obecnych generacji.

Na forum Reddit pojawiły się (niestety wpis został już usunięty, co może wskazywać, że jest to autentyczna informacja, którą Intel nie chce się obecnie chwalić) informacje na temat możliwych konfiguracji dla procesorów Nova Lake - zarówno w wersjach desktopowych jak i mobilnych. W kilku ostatnich generacjach, Intel poprzestawał na maksymalnie 24 rdzeniach, w tym 8 typu Performance i 16 typu Efficient. Topowe układy Nova Lake (określane jako Nova Lake-SK, a więc potencjalnie te z odblokowanym mnożnikiem) miałyby przełamać ten impas, wprowadzać dwukrotnie więcej rdzeni. Tym samym najwyższy model w przyszłej generacji otrzymałby łącznie 48 rdzeni, w tym 16 typu Performance (Coyote Cove) oraz 32 typu Efficient (Arctic Wolf).

Taki układ byłby z pewnością znacznie wydajniejszy w programach, jednak w grach byłby z pewnością dużą niewiadomą. Dalej mamy mobilne procesory Nova Lake-HX, które otrzymałyby tyle samo rdzeni co dotychczasowe układy, a więc do 24 rdzeni: w tym 8 typu Coyote Cove oraz 16 typu Arctic Wolf. W dalszej kolejności jest Nova Lake-S i Nova Lake-H z maksymalnie 12 rdzeniami (4 typu Performance i 8 typu Efficient) oraz Nova Lake-U jako ultra-energooszczędne rozwiązanie, bazujące wyłącznie na 4 rdzeniach Coyote Cove. Czy faktycznie desktopowe modele Intel Nova Lake doczekają się gruntownego odświeżenia, dowiemy się w przyszłym roku, kiedy to nowa generacja zadebiutuje na rynku.

