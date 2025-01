Intel testuje układy Nova Lake. Prace nad kolejną generacją desktopowych układów Core Ultra przebiegają zgodnie z planem

Chyba tylko mocne obniżki cenowe mogą sprawić, że procesory Intel Core Ultra 200 będą jeszcze kiedyś dobrze wspominane przez graczy i entuzjastów. Na to jednak aktualnie się nie zanosi, a co gorsza, do premiery kolejnej generacji desktopowych jednostek zostało jeszcze sporo czasu. Mimo to docierają do nas sygnały, że producent już teraz ciężko pracuje nad kolejnymi produktami. Mamy nową aktualizację ws. procesorów Nova Lake.

Testowy układ Intel Nova Lake został właśnie dostrzeżony w danych wysyłkowych firmy NBD, co wskazuje na bezproblemowy cykl rozwoju.

Wiemy, że jedną z najważniejszych premier Intela na bieżący rok będą układy Panther Lake, jednak wszystko wskazuje na to, że procesory te nie będą przeznaczone na podstawkę LGA 1851 - musimy je zatem traktować je jako układy dla urządzeń mobilnych. Wobec tego pecetowcy po generacji Arrow Lake (Core Ultra 200) powinni oczekiwać właśnie jednostek Nova Lake, które zadebiutują zapewne w 2026 roku. Co o nich wiadomo? W zasadzie niewiele. Do tej pory pojawiły się tylko przecieki, że zostaną wyposażone w zupełnie nowe rdzenie o kodowych nazwach Coyote Cove oraz Arctic Wolf, a same procesory mogą powstać w 2-nanometrowym procesie technologicznym od TSMC (w tej litografii mogą powstać np. tylko niektóre elementy) lub autorskim Intel 14A.

O procesorach Intel Nova Lake wspominamy teraz nie bez powodu. Testowy układ nowej generacji został właśnie dostrzeżony w danych wysyłkowych firmy NBD, co wskazuje na bezproblemowy cykl rozwoju. Warto odnotować, że omawiany procesor został wysłany z laboratorium Intela do Indii w celu dalszych testów, natomiast sam wpis dodany został na początku grudnia, a więc ponad miesiąc temu. Szkoda tylko, że minie jeszcze sporo miesięcy, zanim dowiemy się, co faktycznie zaoferuje nam generacja Nova Lake...

Źródło: VideoCardz, NBD