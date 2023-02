Procesory Intel Core 11. generacji niebawem osiągną status EoL. Producent powoli wygasza ostatnią serię chipów w 14 nm

Nie jest chyba żadną tajemnicą, że desktopowe układy Intel Rocket Lake nigdy nie podbiły serc graczy. Układy te co prawda bazowały na architekturze innej niż Skylake i oferowały kompatybilność z płytami głównymi LGA 1200, ale mimo wszystko nadal opierały się na procesie 14 nm i - mimo obiecujących przecieków - nie oferowały zbyt przełomowej wydajności. Nic dziwnego więc, że producent podjął decyzję o wycofywaniu tych chipów.

Procesory Intel Core 11. generacji zadebiutowały niespełna dwa lata temu i jako ostatnie powstały przy użyciu procesu 14 nm. Mimo to nie można dziwić się Intelowi, że zamierza skupić się na dostarczaniu modeli Alder Lake / Raptor Lake przeznaczonych na platformę LGA 1700.

Firma Intel wydała tzw. „Powiadomienie o zmianie produktu” informujące o uruchomionym procesie wygaszania całej serii procesorów. Co ważne, mowa tutaj nie tylko o mainstreamowych jednostkach Core 11. generacji, ale także serwerowych chipach Xeon W-1300 bazujących na tej samej architekturze oraz chipsetach z serii 400 i 500. Jak dowiadujemy się z dokumentu, ostatnia wysyłka wspomnianych układów będzie miała miejsce 23 lutego 2024 roku, dlatego chętni jeszcze przez jakiś powinni być w stanie nabyć dowolny model Rocket Lake. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Warto wspomnieć, że procesory Intel Core 11. generacji zadebiutowały niespełna dwa lata temu i jako ostatnie powstały przy użyciu legendarnego procesu technologicznego 14 nm. Choć pierwsze przecieki wskazywały na solidny przyrost wydajności względem modeli Core 10. generacji, to jednak ostatecznie obyło się fajerwerków. Seria od początku budziła nieco kontrowersji nie tylko ze względu na nową architekturę, ale także przez brak modeli Core i3 czy fakt, flagowy chip Core i9-11900K zaoferował mniejszą liczbę rdzeni od poprzednika i9-10900K (8R/16W vs 10R/20W). Wygląda na to, że Intel zamierza już w pełni skoncentrować na dostarczaniu modeli Alder Lake / Raptor Lake przeznaczonych na platformę LGA 1700.

Źródło: VideoCardz, Intel