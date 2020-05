Procesory AMD Zen 3 oficjalnie kompatybilne tylko z X570 i B550?

Dzisiaj odbyła się premiera Ryzenów 3 3100/3300X, ale jeszcze w tym roku czeka nas debiut kolejnej generacji procesorów. Chipy Zen 3 zaoferują zmiany w architekturze, ale pod wieloma względami będą zgodne z aktualnie panującymi standardami i kompatybilne z gniazdem AM4. Mimo wszystko jednak nie oznacza to, że Ryzeny 4000 zadziałają na absolutnie każdej płycie głównej z tym socketem - w końcu poprzednio też dochodziło do podobnych historii. W sieci właśnie pojawiła się grafika wyjaśniająca kompatybilność nowych nowych płyt głównych z nadchodzącymi procesorami AMD Ryzen 4000. Na szczęście nie wszystko w rękach Czerwonych - producenci płyt mają też swoje do powiedzenia.

Jak widać poniżej, mające zadebiutować pod koniec tego roku układy AMD Zen 3 nie zadziałają na płytach głównych z chipsetami X370, B350, A320, jak również nieco nowszych X470 i B450. Osoby planujące zakup chipu przyszłej generacji będą musiały go zamontować na płytach X570 lub B550 (o A520 nie ma póki co żadnej wzmianki). W grę wchodzą też zapewne kolejne chipsety z serii 600, o których jeszcze nic nie wiemy. Taka decyzja może wynikać z niedostatecznej pojemności oprogramowania BIOS - kiedyś czytaliśmy już tłumaczenie AMD w tym tonie.

Na szczęście jednak rzeczywistość może okazać się bardziej pozytywna. Musimy pamiętać, że powyższy slajd to tylko wytyczne od AMD, a producenci płyt głównych wcale nie muszą się do nich ściśle stosować. Dowody na to możemy zaobserwować już teraz, bo przecież wiele modeli z chipsetami X370, B350 czy nawet A320 jest w stanie poprawnie obsłużyć procesory z serii Ryzen 3000. Mamy więc nadzieję, że Ryzeny 4000 zadziałają też na niektórych płytach X470/B450, ale jak będzie to dokładnie wyglądać, dowiemy się za kilka miesięcy.

Źródło: AMD