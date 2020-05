Test procesorów AMD Ryzen 3 3100 i Ryzen 3 3300X - Nowe rozdanie

AMD ponownie przesuwa granice dokładając wątków procesorom, podnosząc tym samym minimum obowiązujące w rodzinie Ryzen 3000 do ośmiu (pomijając najtańsze APU bazujące na starszej architekturze). Jeszcze niedawno takie wartości zarezerwowane były wyłącznie dla układów z wyższej półki m.in. AMD FX-8000 albo Core i7-7000, dzisiaj stając się podstawą średnio-niższego segmentu. Właśnie tak wygląda postęp. Premiera procesorów AMD Ryzen 3 3100 i Ryzen 3 3300X jest zresztą atakiem prewencyjnym, bowiem Intel Core i3-10000 również otrzymają więcej wątków, zatem w najbliższych tygodniach będziemy świadkami ciekawego pojedynku. Przedstawienie zaczynamy jednak od Ryzenów dostępnych z dniem dzisiejszym.

Autor: Sebastian Oktaba

Architektura Zen 2 będąca pierwszą solidną ewolucją ponad dwuletniej architektury Zen, wykonana w litografii 7 nm FinFET w fabrykach TSMC, przynosi wiele korzystnych zmian. Modyfikacji doczekała się między innymi fizyczna struktura krzemowych jąder, a dodatkowo przyspieszono magistralę Infinity Fabric, której standardowa częstotliwość odpowiada teraz faktycznemu (1:1) taktowaniu pamięci RAM. Jednocześnie usprawniono systemy przewidywania rozgałęzień i przewidywania skoków. Architektura Zen 2 przynosi również szereg zmian w buforach pamięci podręcznej, które rozszerzono bądź całkowicie przemodelowano, skutkiem czego otrzymujemy 32 MB Cache L3 (każdy chiplet posiada własne 16 MB). Określenie GameCache jakie można gdzieniegdzie spotkać dotyczy zsumowanej pamięci Cache L2 i Cache L3, nieprzypadkowo odnosząc do gier komputerowych, ponieważ właśnie tam odgrywa bardzo istotną rolę. Dołożono też kolejną jednostkę wykonawczą do obliczeń stałoprzecinkowych, podniesiono wydajność jednowątkową o około 15%, przyspieszono wykonywanie niektórych instrukcji oraz zoptymalizowano ich dekodery. Zmiany są daleko idące, natomiast dokładniejsze informacje dotyczące Zen 2 znajdziecie na następnej stronie niniejszego artykułu.

Zmiana w najniższym segmencie Ryzenów jest największa spośród wszystkich jakie dotychczas widzieliśmy, ponieważ druga generacja nie doczekała się następców Ryzen 3 1200 i 1300X, natomiast Ryzen 3 2200G i Ryzen 5 2400G to zupełnie inna klasa układów (APU). Trochę brakowało w ofercie pełnoprawnych sukcesorów Ryzen 5 1400 i Ryzen 5 1500X, dysponujących ośmioma wątkami przy wszystkich atutach nowej architektury. AMD trzymało jednak takie procesory do momentu oficjalnej zapowiedzi Intel Core i3 dziesiątej generacji, jakim Niebiescy również zafundowali awans. Skutkiem powyższego mamy kolejny skok jakościowy. Różnice między Ryzen 3 3100 i Ryzen 3330X nie sprowadzają się wyłącznie do częstotliwości, bowiem pierwszy bazuje na dwóch modułach CCX, podczas gdy drugi na pojedynczym CCX. Ciężko powiedzieć, dlaczego AMD zdecydowało się dokonać właśnie takiego rozłamu. Może chodziło o kwestie czysto produkcyjne albo dodatkowe zwiększenie różnic, bowiem pojedynczy moduł CCX zapewnia też odrobinę niższe opóźnienia. Pozostała specyfikacja techniczna jest identyczna.

AMD Ryzen 3 3100 AMD Ryzen 3300X AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i3-9100F Architektura Zen 2 Zen 2 Zen Coffee Lake Litografia 7 nm 7 nm 14 nm 14 nm Taktowanie 3600-3900 MHz 3800-4300 MHz 3100-3400 MHz 3600-4200 MHz Konfiguracja 4R/8W 4R/8W 4R/4W 4R/4W Pamięć L3 16 MB 16 MB 8 MB 6 MB Mnożnik Odblokowany Odblokowany Odblokowany Zablokowany Kontroler pamięci DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-2666 DDR4-2400 Tryb kontrolera Dual Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel Współczynnik TDP 65 W 65 W 65 W 65 W Zintegrowane GPU - - - - Cena startowa 99 USD 120 USD 109 USD 122 USD Platforma AM4 AM4 AM4 LGA 1151 Data premiery Maj 2020 Maj 2020 Lipiec 2017 Czerwiec 2019

AMD Ryzen 3 3100 pracuje z bazowym taktowaniem wynoszącym 3600 MHz, wzrastając w trybie Turbo do wartości 3900 MHz, które utrzymywane jest nawet podczas pełnego obciążenia. AMD Ryzen 3300X staruje z zegarem 3800 MHz, jednak faktycznie działa stabilnie przy 4200 MHz jeśli wykorzystywane są wszystkie rdzenie, natomiast pojedynczy potrafi boostować do 4350 MHz. Obydwa procesory posiadają dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200, 16 MB pamięci cache trzeciego poziomu, lutowany odpromiennik oraz konfigurowalne TDP mieszczące w przedziałach 45/65W. Oczywiście, wybranie niższej wartości będzie oznaczać niższe częstotliwości pracy, dlatego w testach używałem ustawień 65W. AMD Ryzen 3 3100 i Ryzen 3 3300X tradycyjnie nie posiadają zintegrowanego układu graficznego, jednak odblokowany mnożnik owszem, dzięki czemu możliwe jest swobodne podkręcanie tych jednostek. Nowi przedstawiciele rodziny Matisse zostali wycenienia kolejno na kwoty 99 i 120 dolarów, mając konkurować z Intelowskimi Core i3-10x00 zaczynającymi od 122 dolarów (premiera 20 maja).