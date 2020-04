Płyty główne z chipsetem AMD B550 zadebiutują w czerwcu

O układzie logiki AMD B550 pisaliśmy już wiele razy, a pierwsze informacje na jego temat przekazaliśmy wiele miesięcy temu. Chipset ten miał być bazą dla mainstreamowych procesorów Ryzen 3000, a tymczasem nadal trwa impas w tym temacie, pomimo, że chipy Matisse są już z nami dosyć długo. Przez jakiś czas sądziliśmy nawet, że płyty z chipsetem B550 pojawią się w tm samym czasie co desktopowe układy APU Renoir. Jeśli najnowsze się potwierdzą, to na tańsze płyty główne ze wsparciem dla PCIe 4.0 poczekamy jeszcze dokładnie dwa miesiące. Co ciekawe, ich oficjalna prezentacja nastąpi dużo wcześniej, więc po raz kolejny będziemy do czynienia najpierw z premierą papierową, a dopiero później sklepową.

Według źródeł od WCCFTech, płyty główne z chipsetem AMD B550 zostaną zaprezentowane 21 maja, z kolei premiera sklepowa nastąpi blisko miesiąc później, bo 17 czerwca.

Faktyczna premiera w sklepach jednak odbędzie się prawie miesiąc później, bo 16 czerwca. Wygląda więc na to, że sklepowy debiut nowych płyt oraz zapowiedzi laptopów z topowym procesorem AMD Ryzen 9 4900H nastąpi w podobnym okresie. Niedługo później powinniśmy natomiast poznać więcej szczegółów na temat desktopowych układów APU AMD Renoir ze zintegrowanymi grafikami Radeon Graphics.

