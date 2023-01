Procesory AMD Ryzen 7000X3D jednak bez opcji overclockingu? Wyjaśniamy niedawne zamieszanie

Wczoraj popołudniu w sieci pojawiły się informacje, jakoby nadchodzące procesory AMD Ryzen 7000X3D były podatne na overclocking. Temat szybko stał się gorący i z pewnością pobudził wyobraźnię niejednego entuzjasty, który planuje stworzenie wydajnej platformy do gier. Warto dodać, że wzmianka o możliwym podkręcaniu chipów widoczna była na oficjalnej stronie AMD, jednak mimo to pojawiały się głosy, że doszło do pomyłki. Na szczęście dziś już wszystko jest jasne.

Podkręcanie chipów AMD z pamięcią 3D V-Cache to ogólnie rzecz biorąc zamknięty temat. Jak wiemy, nie jest możliwe zwiększanie taktowań Ryzena 7 5800X3D, a poza tym producent nie chwalił się potencjałem OC modeli Ryzen 7000X3D podczas ich niedawnej prezentacji. Trudno być więc zaskoczonym, że wczorajsza informacja okazała się być fałszywa. Komunikat o odblokowanym podkręcaniu zniknął już ze strony AMD. Niesmak budzi jednak fakt, że to już kolejna błędna wzmianka, która pojawiła się w oficjalnej specyfikacji układów Zen 4. Jeszcze niedawno producent twierdził, że jednostki zadebiutują 14 lutego, jednak gdy tylko media zaczęły nagłaśniać tę sprawę, termin nagle zniknął i przedstawiciel AMD musiał tłumaczyć się z błędu.

Got a response from AMD regarding the Ryzen 7000X3D OC mentioned on the product page: „Ryzen 7000X3D Series processors are unlocked for memory and infinity fabric overclocking, just like Ryzen 5800X3D. New to the 7000X3D, we have also added PBO and Curve Optimizer capabilities.“