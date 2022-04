Procesory AMD Ryzen 7000 z rodziny APU Phoenix mogą wykorzystać zintegrowane układy graficzne RDNA 3

Tegoroczne procesory AMD Rembrandt przyniosły bardzo duży wzrost wydajności zintegrowanego układu graficznego Radeon 680M, który po raz pierwszy w APU oparto na architekturze RDNA 2. Przed tygodniem informowaliśmy, że przyszłoroczna rodzina Phoenix (Ryzen 7000U/H) będzie korzystać z jeszcze mocniejszych wersji tej samej architektury. Dzięki temu moglibyśmy otrzymać naprawdę mocne (jak na ten typ procesora) APU, na którym dałoby się w miarę swobodnie pograć także w nowsze gry. Wszystko jednak wskazuje na to, że przyszłoroczne procesory AMD dla laptopów (i zapewne w późniejszym czasie także dla desktopów) będą jeszcze ciekawsze niż początkowo sądziliśmy. W sieci pojawiły się bowiem informacje sugerujące, że rodzina APU Phoenix wykorzysta iGPU oparte na architekturze RDNA 3.

Nadchodząca generacja procesorów APU AMD Phoenix (Ryzen 7000U/H) ma wykorzystać zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze RDNA 3.

Wzmianki o nowych układach graficznych, nad którymi pracuje AMD, często są widoczne w różnego rodzaju sterownikach dla oprogramowania typu open-source. Nie inaczej jest tym razem, bowiem w popularnym kompilatorze LLVM (przygotowanym z myślą o późniejszym wykorzystaniu w różnych językach programowania) pojawiły się cztery nowe identyfikatory układów graficznych AMD, które oparte są na architekturze RDNA 3. Rodzina GFX11 została rozdzielona na cztery różne identyfikatory, które wskazują najpewniej na cztery różne układy graficzne: GFX1100, GFX1101, GFX1102 oraz GFX1103.

Dwa pierwsze identyfikatory mają odnosić się do dwóch najmocniejszych układów NAVI 31 oraz NAVI 32, które będą charakteryzowały się modułową budową typu MCM z dwiema matrycami obliczeniowymi. GFX1102 powinien być identyfikatorem dla rdzenia NAVI 33, z kolei ostatni identyfikator - GFX1103 - ma odwoływać się do zintegrowanych układów graficznych, które pojawią się w kolejnej generacji APU - AMD Phoenix. Byłaby to ciekawa odmiana, bowiem cztery pierwsze rodziny APU korzystały ze zintegrowanego układu graficznego opartego na architekturze Vega. Dopiero Rembrandt przeniósł się na RDNA 2. Wykorzystanie tak szybko RDNA 3 spowoduje z pewnością jeszcze większy wzrost wydajności APU.

Źródło: VideoCardz, LLVM